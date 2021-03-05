Индикатор не отображается на минутках! Почему?
Запилил индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?
В коде.
Запилил индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?
Проблема всегда в голове.
Пили́те Шура, пили́те…
Умно!)
Это намек, а не стеб. Подумайте внимательно.
Проблема всегда в голове.
Пили́те Шура, пили́те…
Здравствуйте, Алексей. Пилю, но безуспешно который день.Посмотрите?
- 2021.03.05
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Нормас.)Я и сам постебаться завсегда готов.Несколько дней уже думаю, как бэ.
Нет проверки деления на ноль в строке:
double MFI = MathAbs(tick_volume[i]*(close[i]-open[i])/(high[i]-low[i]));
и:
mfiBuff[4] = MathAbs(tick_volume[i]*(close[i]-open[i])/(high[i]-low[i]));
Поэтому индикатор вылетает по фатальной ошибке.
В будущем для вставки кода используйте значок </>
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Запилил простенький индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?Подскажите пжлста.
Вставляйте правильно код
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Sergey Golubev, 2020.03.23 16:08
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Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
Если на каких-то малых таймфреймах не отображается график, попробуйте в настройках терминала установить безлимит на отображение количества свечей.
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Если на каких-то малых таймфреймах не отображается график, попробуйте в настройках терминала установить безлимит на отображение количества свечей.
Скорее всего, индикатору не хватает данных.
И еще проверьте на всякий случай, если используете, вот эту настройку. PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN, mPeriod);
Что бы сдвиг не нарушал логику цикла.
Если это не сработает, то удалите все лишнее из кода и добавляйте последовательно по частям и выводите в лог.
Спасибо, пока это сложно для меня. Очень. Но буду смотреть.
Вставляйте правильно код
Вставляйте правильно код
Спасибо. Буду знать.
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