Индикатор не отображается на минутках! Почему?

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Запилил простенький индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?Подскажите пжлста.
 
Urman Ru:
Запилил индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?

В коде.

 
Urman Ru:
Запилил индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?

Проблема всегда в голове.

Пили́те Шура, пили́те…

 
Urman Ru:

Умно!)

Это намек, а не стеб. Подумайте внимательно.

 
Alexey Viktorov:

Проблема всегда в голове.

Пили́те Шура, пили́те…

Здравствуйте, Алексей. Пилю, но безуспешно который день.Посмотрите?

Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • 2021.03.05
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
 
Urman Ru:

Нормас.)Я и сам постебаться завсегда готов.Несколько дней уже думаю, как бэ.

Нет проверки деления на ноль в строке:

      double MFI = MathAbs(tick_volume[i]*(close[i]-open[i])/(high[i]-low[i]));

и:

 mfiBuff[4] =  MathAbs(tick_volume[i]*(close[i]-open[i])/(high[i]-low[i]));

Поэтому индикатор вылетает по фатальной ошибке. 

В будущем для вставки кода используйте значок </>

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
 
Urman Ru:
Запилил простенький индюк , но он почему то не отображается на минутках. В чем проблема?Подскажите пжлста.

Вставляйте правильно код

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

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Sergey Golubev, 2020.03.23 16:08

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MQL5.community - Памятка пользователя 

Кнопка  Исходный кодпредназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.


 

Если на каких-то малых таймфреймах не отображается график, попробуйте в настройках терминала установить безлимит на отображение количества свечей.

Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / PlotIndexSetInteger
Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / PlotIndexSetInteger
  • www.mql5.com
PlotIndexSetInteger - Пользовательские индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Nikolay Mitrofanov:

Если на каких-то малых таймфреймах не отображается график, попробуйте в настройках терминала установить безлимит на отображение количества свечей.

Скорее всего, индикатору не хватает данных.


И еще проверьте на всякий случай, если используете, вот эту настройку.  PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN, mPeriod); 
Что бы сдвиг не нарушал логику цикла.


Если это не сработает, то удалите все лишнее из кода и добавляйте последовательно по частям и выводите в лог. 

Спасибо, пока это сложно для меня. Очень. Но буду смотреть.

 
Sergey Golubev:

Вставляйте правильно код


Sergey Golubev:

Вставляйте правильно код


 Спасибо. Буду знать. 

 
Urman Ru:

Спасибо, пока это сложно для меня. Очень. Но буду смотреть.

Вот тут меняется количество баров

Тут

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