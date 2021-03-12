Постоянно лагает отображение индикатора
Прикрепите пожалуйста файл при помощи кнопки
Vladimir Karputov:
Прикрепите пожалуйста файл при помощи кнопки
Прикрепите пожалуйста файл при помощи кнопки
Дело походу не в файле. дата постоянно десинхронизируется в терминале ( наверное проблемы брокера). Но альтернативы брокеру нет. Как бы данные синхронизировать?
Max B:
Дело походу не в файле. дата постоянно десинхронизируется в терминале ( наверное проблемы брокера). Но альтернативы брокеру нет. Как бы данные синхронизировать?
Вам к экстрасенсам.
Может проблемы в этих функциях.
calcJMA(i,_JMAprice, rates_total, close[i]); calcPivots(i); calcST(i); calcLR(i,rates_total); calcMOM(i,rates_total); barColors(i); calcChop(i); calculateProfitTaker(i,ATR[i]); calcLRsignal(i); calcSignals(i, close, open); drawTradeSignals(i, time, high, low, _tradesignalDisplay);
Max B:
Дело походу не в файле. дата постоянно десинхронизируется в терминале ( наверное проблемы брокера). Но альтернативы брокеру нет. Как бы данные синхронизировать?
Нет кода - нет помощи.
Хочу сказать что корень проблемы оказалсь в том , что OnCalculate вызывается каждый тик. При большом потоке тиков естественно не справляется. Надо будет писать ограничетель чтобы расчитывалось реже
Max B:
Хочу сказать что корень проблемы оказалсь в том , что OnCalculate вызывается каждый тик. При большом потоке тиков естественно не справляется. Надо будет писать ограничетель чтобы расчитывалось реже
Хочу сказать что корень проблемы оказалсь в том , что OnCalculate вызывается каждый тик. При большом потоке тиков естественно не справляется. Надо будет писать ограничетель чтобы расчитывалось реже
Ошибаетесь - проблема в писателе кода индикатора, а не в OnCalculate.
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Периодически отображение индикатора начинает лагать на несколько свечей. При перезапуске терминала нормально, до нового бага. Refresh не помогает
Я уже по всякому переделывал OnCalculate. Есть ли на опытный взгляд ошибка в логике?