Год назад было веселее.

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Год назад было веселее.

 
это с агентов?
 
Denis Nikolaev:
это с агентов?

Да.

 

Никогда не думал, что такое вообще возможно.

Особенно после прочтения этого поста:

https://www.mql5.com/ru/forum/35087/page2#comment_1285262

Meta Tester и стоимость предоставленного агента
Meta Tester и стоимость предоставленного агента
  • 2014.08.06
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Meta Tester и стоимость предоставленного агента
 
Какая конфигурация системы и географическое распределение ваших агентов ?
 

Давно поотключал всех агентов от облака. Проку в предоставлении их никакого. 

Мне они сами нужны. Тем более, что почему-то у меня вместо законных 12 виртуальных ядер агенты видят только 6 реальных, пришлось долго изворачиваться, чтобы слишком умные агенты видели-таки виртуальные ядра, как реальные. 

 
Volodymyr Zubov:
Какая конфигурация системы и географическое распределение ваших агентов ?


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