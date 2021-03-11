Год назад было веселее.
это с агентов?
Denis Nikolaev:
это с агентов?
это с агентов?
Да.
Никогда не думал, что такое вообще возможно.
Особенно после прочтения этого поста:
https://www.mql5.com/ru/forum/35087/page2#comment_1285262
Meta Tester и стоимость предоставленного агента
- 2014.08.06
- www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Meta Tester и стоимость предоставленного агента
Какая конфигурация системы и географическое распределение ваших агентов ?
Давно поотключал всех агентов от облака. Проку в предоставлении их никакого.
Мне они сами нужны. Тем более, что почему-то у меня вместо законных 12 виртуальных ядер агенты видят только 6 реальных, пришлось долго изворачиваться, чтобы слишком умные агенты видели-таки виртуальные ядра, как реальные.
Volodymyr Zubov:
Какая конфигурация системы и географическое распределение ваших агентов ?
Какая конфигурация системы и географическое распределение ваших агентов ?
.
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