Индикатор сна
Спать не нужно. Сделайте глобальную переменную:
datetime MyTime; ............ if (CONDITIONS) { ............ MyTime=Time[0]; } if(Time[0]-MyTime>PeriodSeconds(eTimeFrame)*2) { }Когда наступит нужное время, тогда и продолжите
Aleksei Stepanenko:
Спать не нужно. Сделайте глобальную переменную:Когда наступит нужное время, тогда и продолжите
Спать не нужно. Сделайте глобальную переменную:
спасибо большое, мой друг, все сработало очень хорошо, всего наилучшего для тебя
datetime MyTime; ............if(Time[0]-MyTime>PeriodSeconds(eTimeFrame)*2) {if (CONDITIONS) { ............ MyTime=Time[0]; } }
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так как я делаю так, что после массива индикатор будет некоторое время спать, в данном случае (2 свечи) Моя попытка