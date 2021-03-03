Индикатор сна

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так как я делаю так, что после массива индикатор будет некоторое время спать, в данном случае (2 свечи) Моя попытка

if (CONDITIONS)
{
Buffer1[i] = Close[i] - iATR(NULL, PERIOD_CURRENT, 14,i);
if(i == 0 && Time[0] != time_alert)
{meuAlerta("Buy"); 
time_alert = Time[0];}
Sleep(2*60000);
}


 
Renato Jose:

так как я делаю так, что после массива индикатор будет некоторое время спать, в данном случае (2 свечи) Моя попытка

Sleep() , в индикаторах не работает.

 
Alekseu Fedotov:

Sleep() , в индикаторах не работает.

а что было бы альтернативным способом в барах или вовремя решить? Я читал, что sleep () не используется в индикаторах, я упомянул в качестве примера
[Удален]  

Спать не нужно. Сделайте глобальную переменную:

datetime MyTime;


............

if (CONDITIONS)
   {

............
   MyTime=Time[0];
   }

if(Time[0]-MyTime>PeriodSeconds(eTimeFrame)*2)
   {

   }
Когда наступит нужное время, тогда и продолжите
 
Aleksei Stepanenko:

Спать не нужно. Сделайте глобальную переменную:

Когда наступит нужное время, тогда и продолжите

спасибо большое, мой друг, все сработало очень хорошо, всего наилучшего для тебя

datetime MyTime;


............

if(Time[0]-MyTime>PeriodSeconds(eTimeFrame)*2)
   {

if (CONDITIONS)
   {

............
   MyTime=Time[0];
   }
}
[Удален]  
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