нужен скрипт что бы открыть одним нажатием несколько ордеров в заданном направлении.

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Мой брокер не позволяет частично закрывать позиции. Было бы супер  для меня выходить из позиции частями.  Я решил открывать несколько ордеров меньшими лотами ( чтобы набрать нужный объём) по одной цене но здесь надо несколько раз нажимать на кнопки, а цена  через мгновение уже не та. Хочется  некий скрипт или советник  который открывал бы для меня  по одной цене  заданное кол-во сделок заданным лотом.
 

Описание совы здесь  https://www.mql5.com/ru/code/33444   немного изменил его

Количество   ордеров или сделок выставляется в настройках.

Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
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Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
Файлы:
Quick_deals_BU_EA.mq5  26 kb
[Удален]  
adventur:
Мой брокер не позволяет частично закрывать позиции. Было бы супер  для меня выходить из позиции частями.  Я решил открывать несколько ордеров меньшими лотами ( чтобы набрать нужный объём) по одной цене но здесь надо несколько раз нажимать на кнопки, а цена  через мгновение уже не та. Хочется  некий скрипт или советник  который открывал бы для меня  по одной цене  заданное кол-во сделок заданным лотом.

вам нужно в Вашем эксперте добавить пару строчек 

input uint   inpmaxPoz          = 1;       // Позиции за одно открытие
         for(uint i=0; i<inpmaxPoz; i++)
           {
            ExtTrade.PositionOpen(_Symbol,signal,inpLots,
                                  SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK),
                                  0,0);
           }

открыть по одной цене

Файлы:
lot_xxx.mq5  12 kb
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