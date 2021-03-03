нужен скрипт что бы открыть одним нажатием несколько ордеров в заданном направлении.
Мой брокер не позволяет частично закрывать позиции. Было бы супер для меня выходить из позиции частями. Я решил открывать несколько ордеров меньшими лотами ( чтобы набрать нужный объём) по одной цене но здесь надо несколько раз нажимать на кнопки, а цена через мгновение уже не та. Хочется некий скрипт или советник который открывал бы для меня по одной цене заданное кол-во сделок заданным лотом.
- Напишу советник бесплатно
- Помогите чайнику!!! Открытие нескольких сделок в одном направлении в один клик?!!
- Одновременное открытие позиций по разным инструментам
Описание совы здесь https://www.mql5.com/ru/code/33444 немного изменил его
Количество ордеров или сделок выставляется в настройках.
Quick_deals_EA. Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
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Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
Файлы:
Quick_deals_BU_EA.mq5 26 kb
adventur:
Мой брокер не позволяет частично закрывать позиции. Было бы супер для меня выходить из позиции частями. Я решил открывать несколько ордеров меньшими лотами ( чтобы набрать нужный объём) по одной цене но здесь надо несколько раз нажимать на кнопки, а цена через мгновение уже не та. Хочется некий скрипт или советник который открывал бы для меня по одной цене заданное кол-во сделок заданным лотом.
Мой брокер не позволяет частично закрывать позиции. Было бы супер для меня выходить из позиции частями. Я решил открывать несколько ордеров меньшими лотами ( чтобы набрать нужный объём) по одной цене но здесь надо несколько раз нажимать на кнопки, а цена через мгновение уже не та. Хочется некий скрипт или советник который открывал бы для меня по одной цене заданное кол-во сделок заданным лотом.
вам нужно в Вашем эксперте добавить пару строчек
input uint inpmaxPoz = 1; // Позиции за одно открытие
for(uint i=0; i<inpmaxPoz; i++) { ExtTrade.PositionOpen(_Symbol,signal,inpLots, SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK), 0,0); }
Файлы:
lot_xxx.mq5 12 kb
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