Написал робота, а он не открывает сделки. ПОМОГИТЕ

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Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
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Файлы:
RoboZver2.mq4.mq4  13 kb
 
Andrei Zverev:
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему

Ну мы же не знаем как надо.

Может тогда еще рановато его в маркет заливать.

 
Andrei Zverev:
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему

Нет сигнала, поэтому и нет открытий
Time Frame PERIOD_M12 надо поправить

void OnTick()
{
    double ima = iMA(Symbol(), PERIOD_M12, 14, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);


 
Evgeny Belyaev:

Ну мы же не знаем как надо.

Может тогда еще рановато его в маркет заливать.

Это другой робот. Залитый в маркет рабочий.

 
FXwin:

Нет сигнала, поэтому и нет открытий
Time Frame PERIOD_M12 надо поправить


Спасибо большое! Просто на этом периоде он хорошо работает.. Возможно стоит в терминал добавить период М12..

 
Andrei Zverev:

Это другой робот. Залитый в маркет рабочий.

Ок. Просто названия у роботов похожие.

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