Написал робота, а он не открывает сделки. ПОМОГИТЕ
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему
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Файлы:
RoboZver2.mq4.mq4 13 kb
Andrei Zverev:
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему
Ну мы же не знаем как надо.
Может тогда еще рановато его в маркет заливать.
Andrei Zverev:
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему
Написал робота, на тестере открывает как надо,а на демо и на реале не открывает. Помогите исправить проблему
Нет сигнала, поэтому и нет открытий
Time Frame PERIOD_M12 надо поправить
void OnTick() { double ima = iMA(Symbol(), PERIOD_M12, 14, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
Evgeny Belyaev:
Ну мы же не знаем как надо.
Может тогда еще рановато его в маркет заливать.
Это другой робот. Залитый в маркет рабочий.
FXwin:
Нет сигнала, поэтому и нет открытий
Нет сигнала, поэтому и нет открытий
Time Frame PERIOD_M12 надо поправить
Спасибо большое! Просто на этом периоде он хорошо работает.. Возможно стоит в терминал добавить период М12..
Andrei Zverev:
Это другой робот. Залитый в маркет рабочий.
Ок. Просто названия у роботов похожие.
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