Влияет ли реальный equity на работу по сигналам?

Новый комментарий
 
Вопрос касается размера лота при копировании сделки. Как я понял, он пропорционален размеру баланса  у управляющего сигалом. Но у меня всё равно при копировании сигнала открывается минимальный лот 0.01 при его 0.60, при соотношении балансов 1 к 4 и 80% загрузки моего капитала. Подскажите, влияет ли размер реального капитала в моём торговом счёте на работу по сигналам?
 
lunnyi:
Вопрос касается размера лота при копировании сделки. Как я понял, он пропорционален размеру баланса  у управляющего сигалом. Но у меня всё равно при копировании сигнала открывается минимальный лот 0.01 при его 0.60, при соотношении балансов 1 к 4 и 80% загрузки моего капитала. Подскажите, влияет ли размер реального капитала в моём торговом счёте на работу по сигналам?
А какие записи идут в журнал терминала? Чтобы увидеть информацию по сигналу лучше перезагрузить терминал.После загрузки терминал соединиться с сервисом "Сигналы" и запишет в журнал всю нужную информацию. Вот с этого момента и нужно привести информацию.
 
Не могу скопировать журнал сюда, но в журнале есть строчки:

"Signal provider has balanсe:18000 USD leverаge 1:500"
"Subsriber has balance:5000 USD leverage 1:200"

"percentage for volume conversation selected selecting to the ratio of balance and levelrages, new value 4%" - это оно?
Без учёта плеча по формуле из документации https://www.mql5.com/ru/articles/618 у меня должен быть коэффициент 0,20. То есть при лоте 0.6 у меня должен был открыться ордер с лотом 0.12
ТО есть выходит что еще влияет плечо?

Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • 2013.01.10
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
 
Всё, раскурил доку. Процент надо еще корректировать на соотношение плеч. В данном случае 0.20*(200/500)= 0.04
Вопрос закрыт, барабашкеКВН спасибо за подсказку посмотреть в журнал не за что.
Новый комментарий