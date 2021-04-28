Access violation write to 0x3FF3AAC7 in... - страница 4
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Но согласитесь со мной, что пример в документации (что как раз предназначено для чайников как я) не должен быть с ошибками.
Это замечание, что где, в каких областях, может находится есть в доках.
В сложных изделиях всегда есть проблема соответствия доков и реала, особенно в условиях развития изделия. И здесь она (проблема) присутствует.
Сложные изделия не предназначены для совсем уж чайников.
Лучше все таки с начала начинать изучение, области программы, переменные, массивы, операторы. И только потом структуры, классы)
Но согласитесь со мной, что пример в документации (что как раз предназначено для чайников как я) не должен быть с ошибками.
у вас 13 продуктов в маркете, и вы не видите очевидного в коде?
описание жеж есть:
Резюме, что я понял из документаций - глобально задать значение элементу структуры одной строкой (как это можно сделать массиву) для структуры не получится, придется каждому элементу присвоить значение. Поправьте если это не так.
у вас 13 продуктов в маркете, и вы не видите очевидного в коде?
Нет, не видел но догадывался. А в самом начале изучение программирование в таких моментов все бросал! :D
Резюме, что я понял из документаций - глобально задать значение элементу структуры одной строкой (как это можно сделать массиву) для структуры не получится, придется каждому элементу присвоить значение. Поправьте если это не так.
Вам же дал Taras Slobodyanik готовый пример, что не так?
можно инициализировать структуру без конструктора перечнем констант как массив
Вам же дал Taras Slobodyanik готовый пример, что не так?
Серьезно? Пример?
можно инициализировать структуру без конструктора перечнем констант как массив
А это вообще на каком языке написано??? Даже не понимаю о чём здесь речь! После того как я описал свои отношение с документацией описанием и примерами Вы даете мне совет как это сделать еще не понятнее.
Выше мои пример, ну так пожалуйста, поменяете так как Вы предложили, дальше я уже разберусь.
Серьезно? Пример?
А это вообще на каком языке написано??? Даже не понимаю о чём здесь речь! После того как я описал свои отношение с документацией описанием и примерами Вы даете мне совет как это сделать еще не понятнее.
Выше мои пример, ну так пожалуйста, поменяете так как Вы предложили, дальше я уже разберусь.
Так вопрос задайте, чем не понятен ответ, что оператор иф находится в глобальной области программы, и вам не понятно, где находится глобальная область и где область функций.
ИФ в ОнТик поставьте, или в любую другую функцию. А область вне функций - глобальная. Там условные операторы ИФ быть не должны. Об этом компилятор и говорит в описании ошибки.
Серьезно? Пример?
А это вообще на каком языке написано??? Даже не понимаю о чём здесь речь!
увы, я думал, что уровень вопросов выше, не получится помочь
Так вопрос задайте, чем не понятен ответ, что оператор иф находится в глобальной области программы, и вам не понятно, где находится глобальная область и где область функций.
ИФ в ОнТик поставьте, или в любую другую функцию. А область вне функций - глобальная. Там условные операторы ИФ быть не должны. Об этом компилятор и говорит в описании ошибки.
Это понятно куда поставить, что-бы не ругался компилятор. Но как это поможет получить результат:
Это же главный вопрос, можно или не можно таким простым способом глобально задать значение как это можно сделать массиву double TestLinReg[5]= {2.8,3.4,4,4.6,5.2};
Это понятно куда поставить, что-бы не ругался компилятор. Но как это поможет получить результат:
Это же главный вопрос, можно или не можно таким простым способом глобально задать значение как это можно сделать массиву double TestLinReg[5]= {2.8,3.4,4,4.6,5.2};
То есть Вам нужно для любой переменной, объявленной с типом некоторой структуры, получить уже заполненный определенными значениями массив?