Помогите подправить индикатор
Уважаемые программисты, у меня к вам просьба. Суть вот в чем - прошу вас переделать индикаторы, так чтоб они на H1 отображали информацию с M30(желательно чтоб это был настраевыемый параметр, например в настройках чтоб можно было указывать M30, M15, m5, m1) и подавали сигнал на H1 с этих ТФ. А то очень не удобно торгавать. Индикаторы во вложении. Заранее благодарю!
Файлы:
Gann_High-Low_activator_histo.mq4 7 kb
GANN_OSCILLATOR.mq4 10 kb
- [Архив!] Напишу любого эксперта или индикатор бесплатно.
- Мультитаймфреймовые индикаторы
- [АРХИВ] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 3.
Не спамьте по всем страницам форума. Удалите дублирующиеся комментарии.
alexxx825:
Уважаемые программисты, у меня к вам просьба. Суть вот в чем - прошу вас переделать индикаторы, так чтоб они на H1 отображали информацию с M30(желательно чтоб это был настраевыемый параметр, например в настройках чтоб можно было указывать M30, M15, m5, m1) и подавали сигнал на H1 с этих ТФ. А то очень не удобно торгавать. Индикаторы во вложении. Заранее благодарю!
Уважаемые программисты, у меня к вам просьба. Суть вот в чем - прошу вас переделать индикаторы, так чтоб они на H1 отображали информацию с M30(желательно чтоб это был настраевыемый параметр, например в настройках чтоб можно было указывать M30, M15, m5, m1) и подавали сигнал на H1 с этих ТФ. А то очень не удобно торгавать. Индикаторы во вложении. Заранее благодарю!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь