Помогите подправить индикатор

Новый комментарий
 
Уважаемые программисты, у меня к вам просьба. Суть вот в чем - прошу вас переделать индикаторы, так чтоб они на H1 отображали информацию с M30(желательно чтоб это был настраевыемый параметр, например в настройках чтоб можно было указывать M30, M15, m5, m1) и подавали сигнал на H1 с этих ТФ. А то очень не удобно торгавать. Индикаторы во вложении. Заранее благодарю!
 
Не спамьте по всем страницам форума. Удалите дублирующиеся комментарии.
 
alexxx825:
Уважаемые программисты, у меня к вам просьба. Суть вот в чем - прошу вас переделать индикаторы, так чтоб они на H1 отображали информацию с M30(желательно чтоб это был настраевыемый параметр, например в настройках чтоб можно было указывать M30, M15, m5, m1) и подавали сигнал на H1 с этих ТФ. А то очень не удобно торгавать. Индикаторы во вложении. Заранее благодарю!
   
Новый комментарий