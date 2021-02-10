Торговые сессии
Forallf:
Нужно по Московскому времени.
Здравствуйте! Помогите разобраться с началом и окончанием торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской).
Да, информации в сети достаточно. Но она отличается! И я запутался) Еще и переход на зимнее-летнее время ...
Нужно по Московскому времени.
time_open
SanAlex:
time_open
Таких картинок много. Американская начинается в 15-30. Где-то в 15-00.
Европа открывается где-то Лондоном, где-то Франкфуртом.
Есть картинки где зимнее и летнее время одинаковое.
Кому верить?
Можно этому сайту верить.
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Alexey Viktorov:Спасибо!
Можно этому сайту верить.
Можно этому сайту верить.
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Здравствуйте! Помогите разобраться с началом и окончанием торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской).
Да, информации в сети достаточно. Но она отличается! И я запутался) Еще и переход на зимнее-летнее время ...
Нужно по Московскому времени.