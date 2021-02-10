Торговые сессии

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Здравствуйте! Помогите разобраться с началом и окончанием торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской).

Да, информации в сети достаточно. Но она отличается! И я запутался) Еще и переход на зимнее-летнее время ...

Нужно по Московскому времени.

[Удален]  
Forallf:

Здравствуйте! Помогите разобраться с началом и окончанием торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской).

Да, информации в сети достаточно. Но она отличается! И я запутался) Еще и переход на зимнее-летнее время ...

Нужно по Московскому времени.

time_open

time_open

 
SanAlex:

time_open

Таких картинок много. Американская начинается в 15-30. Где-то в 15-00.

Европа открывается где-то Лондоном, где-то Франкфуртом.

Есть картинки где зимнее и летнее время одинаковое.

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Alexey Viktorov:
Можно этому сайту верить.
Спасибо!
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