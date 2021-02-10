Возможна ли замена знака? - страница 2

Новый комментарий
 
Evgeniy Zhdan:

Я говорю - "знак (действие) записать в переменную" в mql4-5.

Пример того, что надо:

Надеюсь, доходчиво.

более чем, спасибо)

 
Evgeniy Zhdan:

Я говорю - "знак (действие) записать в переменную" в mql4-5.

Пример того, что надо:

Надеюсь, доходчиво.

если "в доходчиво" надо менять / на *

y= const * MathPow( f(x),z)

z=1,-1

 
Maxim Kuznetsov:

если "в доходчиво" надо менять / на *

y= const * MathPow( f(x),z)

z=1,-1

где тут запись действия (/ или * или + или - или %) в переменную?

 
Maxim Kuznetsov:

если "в доходчиво" надо менять / на *

y= const * MathPow( f(x),z)

z=1,-1

Ну ему насколько понятно из вопроса, знак по условию менять нужно. А без проверки не обойтись. Самое простое использовать оператор "?".

 

y=-x, и не надо благодарить. 

 
Konstantin Nikitin:

Ну ему насколько понятно из вопроса, знак по условию менять нужно. А без проверки не обойтись. Самое простое использовать оператор "?".

Именно так

 
Tavol:

Именно так

Так знак (отрицательное число или положительное) или действие (+ - * / %)?

А то путаница в понятиях поулчается.

 
Evgeniy Zhdan:

Так знак (отрицательное число или положительное) или действие (+ - * / %)?

А то путаница в понятиях поулчается.

int sum = (5 + 1+...) - (5 + 1+...)+1+...;
int sum = (5 + 1+...) + (5 + 1+...)+1+...;

Это либо +, либо -. Между скобками

 
Tavol:

Это либо +, либо -

Значит действие. Я это тоже имел ввиду.

 
Evgeniy Zhdan:

Значит действие. Я это тоже имел ввиду.

Вы попробуйте свой код скомпилировать?

string move= "";//сюда действие: + || - || / || *

if(1<2)  move = "/";

else   move = "*";

double res = 10 move 5; // должен получиться результат или 2 или 50 в зависимости от действия


Получите

Не поленился вставил в код. Хотя это и так было видно, что строковая переменная в формуле работать не должна.

123
Новый комментарий