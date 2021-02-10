Возможна ли замена знака? - страница 2
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Я говорю - "знак (действие) записать в переменную" в mql4-5.
Пример того, что надо:
Надеюсь, доходчиво.
более чем, спасибо)
Я говорю - "знак (действие) записать в переменную" в mql4-5.
Пример того, что надо:
Надеюсь, доходчиво.
если "в доходчиво" надо менять / на *
y= const * MathPow( f(x),z)
z=1,-1
если "в доходчиво" надо менять / на *
y= const * MathPow( f(x),z)
z=1,-1
где тут запись действия (/ или * или + или - или %) в переменную?
если "в доходчиво" надо менять / на *
y= const * MathPow( f(x),z)
z=1,-1
Ну ему насколько понятно из вопроса, знак по условию менять нужно. А без проверки не обойтись. Самое простое использовать оператор "?".
y=-x, и не надо благодарить.
Ну ему насколько понятно из вопроса, знак по условию менять нужно. А без проверки не обойтись. Самое простое использовать оператор "?".
Именно так
Именно так
Так знак (отрицательное число или положительное) или действие (+ - * / %)?
А то путаница в понятиях поулчается.
Так знак (отрицательное число или положительное) или действие (+ - * / %)?
А то путаница в понятиях поулчается.
Это либо +, либо -. Между скобками
Это либо +, либо -
Значит действие. Я это тоже имел ввиду.
Значит действие. Я это тоже имел ввиду.
Вы попробуйте свой код скомпилировать?
Получите
Не поленился вставил в код. Хотя это и так было видно, что строковая переменная в формуле работать не должна.