Возможна ли замена знака?
int num = 5; int sum = -num + 1; Print((string)num + " - " + (string)sum + " - " + (string)MathAbs(sum));
Спасибо, только мне как раз надо менять знак, а не число))
int sum = (5 + 1+...) - (5 + 1+...)+1+...; int sum = (5 + 1+...) + (5 + 1+...)+1+...;
Спасибо, только мне как раз надо менять знак, а не число))
Проще говоря - знак записать в переменную. Меня тоже этот вопрос одно время волновал. Потом как-то стало не актуально. Но, все таки интересно, как это сделать.
Проще говоря - знак записать в переменную. Меня тоже этот вопрос одно время волновал. Потом как-то стало не актуально. Но, все таки интересно, как это сделать.
Спасибо, только мне как раз надо менять знак, а не число))
Можно так написать
int sum = (5 + 1+...); int summ = (5 + 1+...) sum = (если_условие_подходит_складываем_иначе_минус ? sum + summ : sum - summ)+1+...;
На скорую руку другого пока ни чего в голову не пришло.
Проще говоря - знак записать в переменную. Меня тоже этот вопрос одно время волновал. Потом как-то стало не актуально. Но, все таки интересно, как это сделать.
Чаще переменную нужно приводить к нужному знаку. Если уж стабильно нужно отрицательное число, чтоб не напороться на два минуса, которые дадут плюс. То пишите.
int num = -5; Print((string)-MathAbs(num));
То-есть приводите к абсолютному и уже его делайте отрицательным.
Проще говоря - знак записать в переменную. Меня тоже этот вопрос одно время волновал. Потом как-то стало не актуально. Но, все таки интересно, как это сделать.
оу, тогда целая простыня))
int znak = +;
operand and expression expected ))
Проще говоря - знак записать в переменную. Меня тоже этот вопрос одно время волновал. Потом как-то стало не актуально. Но, все таки интересно, как это сделать.
в школе математика прогуляна наглухо ?
y=(sign)*f(x)
sign : -1, 1
Можно так написать
На скорую руку другого пока ни чего в голову не пришло.
Cпасибо
в школе математика прогуляна наглухо ?
y=(sign)*f(x)
sign : -1, 1
есть такое)))тело вроде присутствовало, на этом все)
в школе математика прогуляна наглухо ?
y=(sign)*f(x)
sign : -1, 1
Я говорю - "знак (действие) записать в переменную" в mql4-5.
Пример того, что надо:
string move= "";//сюда действие: + || - || / || * if(1<2) move = "/"; else move = "*"; double res = 10 move 5; // должен получиться результат или 2 или 50 в зависимости от действия
Надеюсь, доходчиво.
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Добрый день, скажите, как поменять знак с + на - и наоборот))
Есть длинная формула и в ней разница только в знаке, думал как бы облегчить код.