Индикаторы: MACD_lrma
Добрый день!
Есть возможность раскрашивать столбики гистограммы в цвета?
Повышается зеленый, понижается красный
kek:
Добрый день!
Есть возможность раскрашивать столбики гистограммы в цвета?
Повышается зеленый, понижается красный
Здравствуйте. Это не проблема.
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
Файлы:
Screenshot_2.png 72 kb
Screenshot_3.png 64 kb
4001213:
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines
А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines
...конечно пробовал,уважаемый...но это не много то то,что Вы мне предложили...во первых данный индикатор прописан для МТ5, во вторых мне нужна не та информация от данного индикатора...ну и в третих,на сколько я понимаю...не Вы являетесь автором предложенного для обсуждения выше индикатора, а соответственно вопрос относится не Вам!
Вопрос автору...возможно ли прописать алгоритм индикатора MACD_lrma с отображением, либо наложением его непосредственно на график цены,(аналог Ишимоки) а не в подвале...
Возможно такого рода существует МАСD...буду признателен каждому, адекватному ответу.
...не чего личного.
...конечно пробовал,уважаемый...но это не много то то,что Вы мне предложили...во первых данный индикатор прописан для МТ5, во вторых мне нужна не та информация от данного индикатора...ну и в третих,на сколько я понимаю...не Вы являетесь автором предложенного для обсуждения выше индикатора, а соответственно вопрос относится не Вам!
Вопрос автору...возможно ли прописать алгоритм индикатора MACD_lrma с отображением, либо наложением его непосредственно на график цены,(аналог Ишимоки) а не в подвале...
Возможно такого рода существует МАСD...буду признателен каждому, адекватному ответу.
...не чего личного.
Файлы:
Screenshot_2.png 72 kb
Screenshot_4.png 81 kb
4001213:
А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines
...конечно пробовал,уважаемый...но это не много то то,что Вы мне предложили...во первых данный индикатор прописан для МТ5, во вторых мне нужна не та информация от данного индикатора...ну и в третих,на сколько я понимаю...не Вы являетесь автором предложенного для обсуждения выше индикатора, а соответственно вопрос относится не Вам!
Вопрос автору...возможно ли прописать алгоритм индикатора MACD_lrma с отображением, либо наложением его непосредственно на график цены,(аналог Ишимоки) а не в подвале...
Возможно такого рода существует МАСD...буду признателен каждому, адекватному ответу.
...не чего личного.
А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines
...конечно пробовал,уважаемый...но это не много то то,что Вы мне предложили...во первых данный индикатор прописан для МТ5, во вторых мне нужна не та информация от данного индикатора...ну и в третих,на сколько я понимаю...не Вы являетесь автором предложенного для обсуждения выше индикатора, а соответственно вопрос относится не Вам!
Вопрос автору...возможно ли прописать алгоритм индикатора MACD_lrma с отображением, либо наложением его непосредственно на график цены,(аналог Ишимоки) а не в подвале...
Возможно такого рода существует МАСD...буду признателен каждому, адекватному ответу.
...не чего личного.
Так какой индикатор запросил такой и был предложен
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4001213, 2021.02.27 22:20Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
4001213:
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
Здравствуйте. Реализовать подобное можно. Но это будет уже отдельный индикатор.
Vitaly Dodonov:Доброго здравия на долгия лета! Не проблема? Кому как. Для меня, например, проблема. И она не решена.
Здравствуйте. Это не проблема.
Aleksandr Ermichev:
Доброго здравия на долгия лета! Не проблема? Кому как. Для меня, например, проблема. И она не решена.
Доброго здравия на долгия лета! Не проблема? Кому как. Для меня, например, проблема. И она не решена.
Здравствуйте. А подробнее объяснить можно.
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MACD_lrma:
Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.
Автор: Vitaly Dodonov