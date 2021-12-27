Индикаторы: MACD_lrma

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MACD_lrma:

Этот индикатор является альтернативой стандартному MACD.

MACD_lrma

Автор: Vitaly Dodonov

 

Добрый день!

Есть возможность раскрашивать столбики гистограммы в цвета?

Повышается зеленый, понижается красный  


 
kek:

Добрый день!

Есть возможность раскрашивать столбики гистограммы в цвета?

Повышается зеленый, понижается красный  


Здравствуйте. Это не проблема. 

 
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD  прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
Файлы:
Screenshot_2.png  72 kb
Screenshot_3.png  64 kb
 
4001213:
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD  прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки

А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines

 
А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines

...конечно пробовал,уважаемый...но это не много то то,что Вы мне предложили...во первых данный индикатор прописан для МТ5, во вторых мне нужна не та информация от данного индикатора...ну и в третих,на сколько я понимаю...не Вы являетесь автором предложенного для обсуждения выше индикатора, а соответственно вопрос относится не Вам!
Вопрос автору...возможно ли прописать алгоритм индикатора  MACD_lrma с отображением, либо наложением его непосредственно на график цены,(аналог Ишимоки) а не в подвале...
Возможно такого рода существует МАСD...буду признателен каждому, адекватному ответу.
...не чего личного.
Файлы:
Screenshot_2.png  72 kb
Screenshot_4.png  81 kb
 
4001213:
А поиском пользоваться не пробовали? https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=MACD%20candles%20bars%20or%20lines

...конечно пробовал,уважаемый...но это не много то то,что Вы мне предложили...во первых данный индикатор прописан для МТ5, во вторых мне нужна не та информация от данного индикатора...ну и в третих,на сколько я понимаю...не Вы являетесь автором предложенного для обсуждения выше индикатора, а соответственно вопрос относится не Вам!
Вопрос автору...возможно ли прописать алгоритм индикатора  MACD_lrma с отображением, либо наложением его непосредственно на график цены,(аналог Ишимоки) а не в подвале...
Возможно такого рода существует МАСD...буду признателен каждому, адекватному ответу.
...не чего личного.

Так какой индикатор запросил такой и был предложен

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Индикаторы: MACD_lrma

4001213, 2021.02.27 22:20

Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD  прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки
И держи себя в руках. Не груби…
 
4001213:
Доброго времени суток!
Вопрос- можно ли MACD  прописать c отображением индикатора непосредственно на графике?...на подобии Ишимоки

Здравствуйте. Реализовать подобное можно. Но это будет уже отдельный индикатор.

 

2021.03.05 12:53:43.977 MACD_lrma XAUEUR,M1: array out of range in 'MACD_lrma.mq4' (160,10)


не отображается и такая запись в журнале


 
Vitaly Dodonov:

Здравствуйте. Это не проблема. 

Доброго здравия на долгия лета! Не проблема? Кому как. Для меня, например, проблема. И она не решена.
 
Aleksandr Ermichev:
Доброго здравия на долгия лета! Не проблема? Кому как. Для меня, например, проблема. И она не решена.

 Здравствуйте. А подробнее объяснить можно. 

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