Есть 2 уникальных индикатора. Кто готов написать с них профитный советник?

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Всем привет. Я специализируюсь на индикаторах, а вот превратить их в профитный советник не получается. Предлагаю скооперироваться.

Индикаторы с ограничением до 1 июня в аттаче. Превратите их в профитный советник - обсудим условия дальнейшего сотрудничества.

Один индикатор работает на М15, другой на любом таймфрейме. 

Жду ваших предложений здесь либо в личке.  

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Andrii Malakhov:

Всем привет. Я специализируюсь на индикаторах, а вот превратить их в профитный советник не получается. Предлагаю скооперироваться.

Индикаторы с ограничением до 1 июня в аттаче. Превратите их в профитный советник - обсудим условия дальнейшего сотрудничества.

Один индикатор работает на М15, другой на любом таймфрейме. 

Жду ваших предложений здесь либо в личке.  

<*.ex* файлы удалены>

Давайте в личку эти индюки :)

Гляну.

 
предлагаю поступить правильно, в конце графика, т.е. на сегодняшнюю дату показать рабочий скрин этих индикаторов, на первых 2-3 парах
 

Индикатор 1. Мало сигналов но они прикольные и долгосрочные. 


 
Второй тоже интересный. Там чаще входы. Понятные стопы и тейки 1к5. Но есть развороты на 1 уровне
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