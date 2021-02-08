Есть 2 уникальных индикатора. Кто готов написать с них профитный советник?
Andrii Malakhov:
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Всем привет. Я специализируюсь на индикаторах, а вот превратить их в профитный советник не получается. Предлагаю скооперироваться.
Индикаторы с ограничением до 1 июня в аттаче. Превратите их в профитный советник - обсудим условия дальнейшего сотрудничества.
Один индикатор работает на М15, другой на любом таймфрейме.
Жду ваших предложений здесь либо в личке.
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Давайте в личку эти индюки :)
Гляну.
предлагаю поступить правильно, в конце графика, т.е. на сегодняшнюю дату показать рабочий скрин этих индикаторов, на первых 2-3 парах
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Всем привет. Я специализируюсь на индикаторах, а вот превратить их в профитный советник не получается. Предлагаю скооперироваться.
Индикаторы с ограничением до 1 июня в аттаче. Превратите их в профитный советник - обсудим условия дальнейшего сотрудничества.
Один индикатор работает на М15, другой на любом таймфрейме.
Жду ваших предложений здесь либо в личке.
<*.ex* файлы удалены>