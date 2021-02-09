Как "прочитать" индикатор.
Всем доброго времени суток!
Есть индикаторы, есть исходный код, есть параметры, вынесенные в окошко.
Но вот как понять за что отвечает тот или иной параметр, чтобы его менять?
Я не умею "читать" код...а наобум тыкать думаю не правильно.
не парься..тут 90% не умеют читать SMA
И всё же...к примеру этот.
rsi на график не кидается, но Стрелки берут с него данные, для построения.
И всё же...к примеру этот.
rsi на график не кидается, но Стрелки берут с него данные, для построения.
какие древнючие индикаторы! ууу....я таких уже лет 5 не видел
Всем доброго времени суток!
Есть индикаторы, есть исходный код, есть параметры, вынесенные в окошко.
Но вот как понять за что отвечает тот или иной параметр, чтобы его менять?
Я не умею "читать" код...а наобум тыкать думаю не правильно.
для начала нужно разобраться в том. что он рисует и что это дает
И всё же...к примеру этот.
rsi на график не кидается, но Стрелки берут с него данные, для построения.
стрелки берутся - что бы в эксперте работало от стрелок
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вот Вам эксперта к Вашему Индикатору
Спасибо конечно, но я хочу понять за что отвечает каждый параметр, на моей картинке выше.
это нужно подбирать - смотрим лучшие точки входа, где стрелочки рисуются. все эти параметры методом тыка и подбираются
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Всем доброго времени суток!
Есть индикаторы, есть исходный код, есть параметры, вынесенные в окошко.
Но вот как понять за что отвечает тот или иной параметр, чтобы его менять?
Я не умею "читать" код...а наобум тыкать думаю не правильно.