Как "прочитать" индикатор.

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Всем доброго времени суток!

Есть индикаторы, есть исходный код, есть параметры, вынесенные в окошко.

Но вот как понять за что отвечает тот или иной параметр, чтобы его менять?

Я не умею "читать" код...а наобум тыкать думаю не правильно.

 
Andrey Sayapin:

Всем доброго времени суток!

Есть индикаторы, есть исходный код, есть параметры, вынесенные в окошко.

Но вот как понять за что отвечает тот или иной параметр, чтобы его менять?

Я не умею "читать" код...а наобум тыкать думаю не правильно.

не парься..тут 90% не умеют читать SMA

 

И всё же...к примеру этот.

rsi на график не кидается, но Стрелки берут с него данные, для построения.

Файлы:
rsi_channel_1.mq4  11 kb
Strelki_2.mq4  9 kb
 
Ты лучше скажи что поменять хочешь, тебе подскажут. А так надо изучать язык
 
Andrey Sayapin:

И всё же...к примеру этот.

rsi на график не кидается, но Стрелки берут с него данные, для построения.

какие древнючие индикаторы! ууу....я таких уже лет 5 не видел

 

Код старый или манера написания?

Понять за что отвечает каждый параметр хотя бы.

Последний как понял, за расстояние от стрелки и до свечки.

Файлы:
3.png  11 kb
 
Andrey Sayapin:

Всем доброго времени суток!

Есть индикаторы, есть исходный код, есть параметры, вынесенные в окошко.

Но вот как понять за что отвечает тот или иной параметр, чтобы его менять?

Я не умею "читать" код...а наобум тыкать думаю не правильно.

для начала нужно разобраться в том. что он рисует и что это дает

 
Я поэтому вас и попросил помочь, на примере этого индюка.
[Удален]  
Andrey Sayapin:

И всё же...к примеру этот.

rsi на график не кидается, но Стрелки берут с него данные, для построения.

стрелки берутся - что бы в эксперте работало от стрелок 

Снимок

Снимок 2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот Вам эксперта к Вашему Индикатору 

Файлы:
Exp_FilterSignal.mq4  31 kb
 
Спасибо конечно, но я хочу понять за что отвечает каждый параметр, на моей картинке выше.
[Удален]  
Andrey Sayapin:
Спасибо конечно, но я хочу понять за что отвечает каждый параметр, на моей картинке выше.

это нужно подбирать - смотрим лучшие точки входа, где стрелочки рисуются. все эти параметры методом тыка и подбираются

Снимок3  

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