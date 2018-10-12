Расчет одного индикатора по данным другого
MA
Не то..Попытаюсь уточнить что я имею ввиду:
Есть индикатор, который строит Ренко-бары. На него нужно набросить пользовательский индикатор, который бы рассчитывался не по ценовым данным, а по данным ренко-баров. Хотелось бы на пальцах понять алгоритм, по которому это можно сделать.
Не то..Попытаюсь уточнить что я имею ввиду:
Есть индикатор, который строит Ренко-бары. На него нужно набросить пользовательский индикатор, который бы рассчитывался не по ценовым данным, а по данным ренко-баров. Хотелось бы на пальцах понять алгоритм, по которому это можно сделать.
в mql4 набрасываете любые индикаторы на ренко в оффлайн графиках и все хорошо.
в mql4 набрасываете любые индикаторы на ренко в оффлайн графиках и все хорошо.
Индикаторы написаны на mql5. Ренко расчитываются по реальным тиковым данным.
Индикаторы написаны на mql5. Ренко расчитываются по реальным тиковым данным.
Смотрите в коде значения по которым строится ренко, если они не пишутся в массив то добавляете код по записи этих значений в массив, и уже на данных этого массива обсчитываете свои индикаторы. потом копипастите часть кода ренко для вывода баров, но уже для своих данных.
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Доброго времени суток.
Есть 2 пользовательских индикатора без доступа к исходному коду (условно №1 и №2) . Каким образом сделать так, чтобы индикатор №2 рассчитывался по данным индикатора №1 ? Хотелось бы понять принцип на простом примере.