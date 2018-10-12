Расчет одного индикатора по данным другого

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Доброго времени суток.

Есть 2 пользовательских индикатора без доступа к исходному коду (условно №1 и №2) . Каким образом сделать так, чтобы индикатор №2 рассчитывался по данным индикатора №1 ? Хотелось бы понять принцип на простом примере.

 
MA
 
...:
MA

Не то..Попытаюсь уточнить что я имею ввиду:

Есть индикатор, который строит Ренко-бары. На него нужно набросить пользовательский индикатор, который бы рассчитывался не по ценовым данным, а по данным ренко-баров. Хотелось бы на пальцах понять алгоритм, по которому это можно сделать.

ренко - бары

 
Sergey:

Не то..Попытаюсь уточнить что я имею ввиду:

Есть индикатор, который строит Ренко-бары. На него нужно набросить пользовательский индикатор, который бы рассчитывался не по ценовым данным, а по данным ренко-баров. Хотелось бы на пальцах понять алгоритм, по которому это можно сделать.

в mql4 набрасываете любые индикаторы на ренко в оффлайн графиках и все хорошо.

 
Unicornis:

в mql4 набрасываете любые индикаторы на ренко в оффлайн графиках и все хорошо.

Индикаторы написаны на mql5. Ренко расчитываются по реальным тиковым данным. 

 
Sergey:

Индикаторы написаны на mql5. Ренко расчитываются по реальным тиковым данным. 

Смотрите в коде значения по которым строится ренко, если они не пишутся в массив то добавляете код по записи этих значений в массив, и уже на данных этого массива обсчитываете свои индикаторы. потом копипастите часть кода ренко для вывода баров, но уже для своих данных.

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