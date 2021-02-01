Пропали сделки из терминала МТ 4 на демо счете
Здравствуйте, из терминала мт 4 на демо счете исчезли все сделки. Перезапуск серверов не помог. Пытался перелогиниться, тоже безрезультатно. Подскажите, что нужно сделать? Брокер Tripeafx-FX-Demo номер счета 1941683 пароль инвестора e0emjxk
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Vyacheslav Ardashev:
Здравствуйте, из терминала мт 4 на демо счете исчезли все сделки. Перезапуск серверов не помог. Пытался перелогиниться, тоже безрезультатно. Подскажите, что нужно сделать? Брокер Tripeafx-FX-Demo номер счета 1941683 пароль инвестора e0emjxk
Здравствуйте, из терминала мт 4 на демо счете исчезли все сделки. Перезапуск серверов не помог. Пытался перелогиниться, тоже безрезультатно. Подскажите, что нужно сделать? Брокер Tripeafx-FX-Demo номер счета 1941683 пароль инвестора e0emjxk
Залогинился - нет проблем.
Только сервер брокера Tripleafx-FX-Demo (а не Tripeafx-FX-Demo как вы написали).
Правой кнопкой мышки ассептите все сделки -
И вообще, по торговым счетам брокеров лучше обращаться в их суппот (если, конечно, это не вопрос общего порядка).
Так как я удалил ваш пост с этой ветки https://www.mql5.com/ru/forum/22926 (дубляж вашего первого поста тут).
Так как я удалил ваш пост с этой ветки https://www.mql5.com/ru/forum/22926 (дубляж вашего первого поста тут).
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- 2014.04.06
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