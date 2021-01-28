Обратные котировки
С уменьшенной разрядностью обратных котировок
Цена доллара
Цена ЕВРО
|n
|T
|α
|β
|D
|тау
|1,86231142
|3,0418965
|0,3287423
|0,0888053
|0,2701366
|1,86231142
|3,0418965
|0,3287423
|0,0888053
|0,2701366
Yousufkhodja Sultonov:
Иногда,
Жаль, что не всегда, или хотя бы в большинстве.
А так очень интересно выглядит. По какой формуле расчет ведётся?
0
Shoker:
Жаль, что не всегда, или хотя бы в большинстве.
А так очень интересно выглядит. По какой формуле расчет ведётся
По формулам ПНБ
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Иногда, анализ обратных котировок приводит к лучшему прогнозу (расчетная линия 3):
Расчетная линия 3 сначала снижается как и фактические цены, затем, увеличивается, повторяя поведение фактических данных. Получается, что, обратные котировки = более информативнее, чем прямые котировки, в данном случае. Действительно, секреты рынка неисчерпаемые! Здесь показано поведение евродоллара ТФ Д1 за последнюю неделю по ценам открытия.