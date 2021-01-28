Обратные котировки

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Иногда, анализ обратных котировок приводит к лучшему прогнозу (расчетная линия 3):

Расчетная линия 3 сначала снижается как и фактические цены, затем, увеличивается, повторяя поведение фактических данных. Получается, что, обратные котировки = более информативнее, чем прямые котировки, в данном случае. Действительно, секреты рынка неисчерпаемые! Здесь показано поведение евродоллара ТФ Д1 за последнюю неделю по ценам открытия.

 

С уменьшенной разрядностью обратных котировок


Фиолетовая линия четко следует за ценой!
 

Цена доллара


Цена ЕВРО

n T α β D
тау
1,86231142 3,0418965 0,3287423 0,0888053 0,2701366
1,86231142 3,0418965 0,3287423 0,0888053 0,2701366
 
Yousufkhodja Sultonov:

Иногда,




Жаль, что не всегда, или хотя бы в большинстве.

А так очень интересно выглядит. По какой формуле расчет ведётся?

 
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Shoker:

Жаль, что не всегда, или хотя бы в большинстве.

А так очень интересно выглядит. По какой формуле расчет ведётся

По формулам ПНБ

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