Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 695: Активы, новая витрина сигналов и ручная торговля при подписке - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не хватает "поиска" в Сигналах (в обеих платформах).
Поиск есть, попробуйте сами
Поиск есть, попробуйте сами
Я подразумевал такой как в Маркете. Что-то вроде фильтра.
Проясните,
это описка составителя анонса (типа ляпнул не подумав),
или вы целенаправленно запрещаете ставить лимит внутрь спреда?