Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 695: Активы, новая витрина сигналов и ручная торговля при подписке - страница 6

fyords:
Не хватает "поиска" в Сигналах (в обеих платформах).

Поиск есть, попробуйте сами


 
Rosh:

Поиск есть, попробуйте сами

А, поиск общий для всего. Спасибо.
Я подразумевал такой как в Маркете. Что-то вроде фильтра.
 
Urain:

 Проясните,

это описка составителя анонса (типа ляпнул не подумав),

или вы целенаправленно запрещаете ставить лимит внутрь спреда?

Это настраивает брокер, каждый для себя. СтопЛевел.
