Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 695: Активы, новая витрина сигналов и ручная торговля при подписке

Эх, год прошел с прошлого сентября, а тестера все нет!
 
Бета-версия MetaTrader 4 build 695 выложена
 

При правом клике мышкой на любой  вкладке:

barabashkakvn:

Эти команды относятся не к владкам, а ко всему окну "Терминал".

То есть, все верно - так и задумано.

 
Renat:

Меня смутила картинка - на картинке получается клик на вкладке:

Вышло новое обновление 696 с поправками мелких ошибок.

Обновитесь, пожалуйста.

 

можно ли рассчитывать на решение этой проблемы в этом билде ?

Как насчет нормального функционирования Z-order, или возврата к упорядочиванию видимости графических  объектов по алфавиту как было раньше ?

http://forum.mql4.com/ru/64616/page3 


 
FAQ:

Нет.

Больше по алфавиту не будет и сейчас поведение аналогично MT5. Чуть позже мы добавим функции по программному изменению Z order, чтобы можно было создавать сложные конструкции из объектов.

 
Renat:

...Чуть позже мы добавим функции по программному изменению Z order, чтобы можно было создавать сложные конструкции из объектов.

Ура, жду с нетерпением.
 
Renat:

Чуть позже мы добавим функции по программному изменению Z order, чтобы можно было создавать сложные конструкции из объектов.

   Атлычна!
