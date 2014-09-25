Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 695: Активы, новая витрина сигналов и ручная торговля при подписке - страница 3
При правом клике мышкой на любой вкладке:
Эти команды относятся не к владкам, а ко всему окну "Терминал".
То есть, все верно - так и задумано.
Меня смутила картинка - на картинке получается клик на вкладке:
Вышло новое обновление 696 с поправками мелких ошибок.
Обновитесь, пожалуйста.
можно ли рассчитывать на решение этой проблемы в этом билде ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 695: Активы, новая витрина сигналов и ручная торговля при подписке
FAQ, 2014.09.13 13:42
Как насчет нормального функционирования Z-order, или возврата к упорядочиванию видимости графических объектов по алфавиту как было раньше ?
http://forum.mql4.com/ru/64616/page3
можно ли рассчитывать на решение этой проблемы в этом билде ?
Нет.
Больше по алфавиту не будет и сейчас поведение аналогично MT5. Чуть позже мы добавим функции по программному изменению Z order, чтобы можно было создавать сложные конструкции из объектов.
Чуть позже мы добавим функции по программному изменению Z order, чтобы можно было создавать сложные конструкции из объектов.