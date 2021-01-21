Прошу помочь с индикатором, не обновляется по времени (приходится вручную обновлять)
Всем заранее спасибо. Проблема в том, что индикатор не обновляется самостоятельно по появлению новых баров, если есть варианты как подправить код, буду очень благодарен. Самостоятельно попытался решить вопрос, но пока не нашел нужную инфу на портале. Также решил добавить пуш уведомления, но они также не отправляются. Прошу помочь по мере возможности, приму также все замечанию, т.к. только начинаю учиться программировать.
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Прикрепите файл при помощи кнопки
Всем заранее спасибо. Проблема в том, что индикатор не обновляется самостоятельно по появлению новых баров, если есть варианты как подправить код, буду очень благодарен. Самостоятельно попытался решить вопрос, но пока не нашел нужную инфу на портале. Также решил добавить пуш уведомления, но они также не отправляются. Прошу помочь по мере возможности, приму также все замечанию, т.к. только начинаю учиться программировать.
***
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Всем заранее спасибо. Проблема в том, что индикатор не обновляется самостоятельно по появлению новых баров, если есть варианты как подправить код, буду очень благодарен. Самостоятельно попытался решить вопрос, но пока не нашел нужную инфу на портале. Также решил добавить пуш уведомления, но они также не отправляются. Прошу помочь по мере возможности, приму также все замечанию, т.к. только начинаю учиться программировать.
***