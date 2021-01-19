Как написать такой код? Если цена приближается к stop loss, открываем новый ордер.
Как написать такой код?
Если цена приближается к stop loss, открываем новый ордер.
Например, (buy eur/usd - 1.2070, tike profit - 1.2170, stop loss - 1.1770), но цена начала снижаться и приближается на stop loss, тогда открываем обратный ордер за 50 пипсов до stop loss
Покажите пример, что Вы сами уже пытались сделать?
Как написать такой код?
Если цена приближается к stop loss, открываем новый ордер.
Например, (buy eur/usd - 1.2070, tike profit - 1.2170, stop loss - 1.1770), но цена начала снижаться и приближается на stop loss, тогда открываем обратный ордер за 50 пипсов до stop loss
1. Перебрать открытые ордера
2. Сравнить текущую цену с stop loss
3. если текущая цена попадает в диапазон 50 пипсов дать команду на открытие противоположного ордера
1. Перебрать открытые ордера
2. Сравнить текущую цену с stop loss
3. если текущая цена попадает в диапазон 50 пипсов дать команду на открытие противоположного ордера
Откройте неттинговый счет. Будет очень похоже работать.
проверьте на демо только сначала
Покажите пример, что Вы сами уже пытались сделать?
int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if( provPrice(OP_BUY) ) int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Bid-400*Point,Ask+5*Point); return; } bool provPrice(const int type) { for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { if( !OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) ) continue; if( OrderType()!=type ) continue; if( (type==OP_BUY ? Ask : Bid) == OrderOpenPrice() ) return(false); } return(true); }
- www.mql5.com
1. Для вставки кода используйте кнопку (на первый раз я исправил и правильно вставил)
2. Все вопросы по старому терминалу обсуждаются только в специальной разделе - MQL4 и MetaTrader 4. Вашу тему перенесу.
Как написать такой код? Если цена приближается к stop loss, открываем новый ордер.
Например, (buy eur/usd - 1.2070, tike profit - 1.2170, stop loss - 1.1770), но цена начала снижаться и приближается на stop loss, тогда открываем обратный ордер за 50 пипсов до stop loss.
Платформа mql 4, котоировки четырёх значные
Заране спасибо
можно с помощью Горизонтальных линий открывать позиции
- вот например открылась позиция со стопам и одновременно устанавливается Горизонтальная линия на заданном расстоянии
//--- input double InpLots =0.01;// Lots input int InpTakeProfit =50; // Take Profit (in pips) input int InpStopLoss =90; // Stop Loss (in pips) input int InpTrailingStop =30; // Trailing Stop Level (in pips) input string InpObjUpName = "Имя Линии Up"; // Obj: Up (Trailing Horizontal Line) or Trend Line) input string InpObjDownName = "Имя Линии Down"; // Obj: Down (Trailing Horizontal Line) or Trend Line) input double InpObjDistance = 85; // Obj: DISTANCE (in pips) input int InpMACDOpenLevel =3; // MACD open level (in pips) input int InpMACDCloseLevel=2; // MACD close level (in pips) input int InpMATrendPeriod =26; // MA trend period //---
можно с помощью Горизонтальных линий открывать позиции
- вот например открылась позиция со стопам и одновременно устанавливается Горизонтальная линия на заданном расстоянии
или можно от лимитных ордеров
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добавил к Лимитам SL TP
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Как написать такой код? Если цена приближается к stop loss, открываем новый ордер.
Например, (buy eur/usd - 1.2070, tike profit - 1.2170, stop loss - 1.1770), но цена начала снижаться и приближается на stop loss, тогда открываем обратный ордер за 50 пипсов до stop loss.
Платформа mql 4, котоировки четырёх значные
Заране спасибо