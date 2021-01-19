MQL5 или MQL4 - страница 2
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Вполне можно. Я к примеру для себя перешел на чистый MQL5, в четверке подключаю конвертеры. По такому типу. Это конечно не все файлы, но как образец можете принять.
И вообще не заморачиваюсь с написанием.
P.S. Конечно не все можно применить из 5-ки в 4-ке, но в основном вполне конвертируется.
Я до сих пор пишу кроссплатформенные, по экономическим причинам приходится торговать и на четверке. Жаль, что убрали 32-битный компилятор MQL4 из Metaeditor 5, теперь надо закидывать проект из МЕ5 в storage, потом открывать МТ4 и брать его оттуда. Хорошо хоть объединили storage для МТ4 и МТ5. Но это так, легкие технические неудобства.
Кросплотформенный... А как же хеджинг-неттинг?
Как когда то сказал Сабер, ордерный язык программирования четверки прост, просто гениально.) Поддерживаю эту мысль. Отработка идей легче в четверке, оптить тестить в 5ке)
Это он?
Это он?
Лично не знаком))) все может быть)))