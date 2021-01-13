Помогите подключить свой индикатор - страница 4
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я имею виду - который Вы опубликовали в этой теме. Автору респект - хороший Индикатор!
аааааааааа.......понял! согласен!!!!
надо правильно имя индикатора вписать
Ха........всегда есть такие которые выносят мозг на 100 процентов.
смотрите скрин в посте, как правильно показать сигналы для советника
даже описывать ничего не нужно
надо правильно имя индикатора вписать
СПАСИБКИ!!!!!