Помогите подключить свой индикатор - страница 4

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SanAlex:

я имею виду - который Вы опубликовали в этой теме. Автору респект - хороший Индикатор!

аааааааааа.......понял! согласен!!!!

[Удален]  

надо правильно имя индикатора вписать 

StdScore EA 3

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  MACD Sample.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"

input double TakeProfit    =500;
input double Lots          =0.01;
input double TrailingStop  =300;
input double MACDOpenLevel =3;
input double MACDCloseLevel=2;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   double MacdCurrent;
//double MacdCurrent,MacdPrevious;
//double SignalCurrent,SignalPrevious;
   int    cnt,ticket,total;
//---
// initial data checks
// it is important to make sure that the expert works with a normal
// chart and the user did not make any mistakes setting external
// variables (Lots, StopLoss, TakeProfit,
// TrailingStop) in our case, we check TakeProfit
// on a chart of less than 100 bars
//---
   if(Bars<100)
     {
      Print("bars less than 100");
      return;
     }
   if(TakeProfit<10)
     {
      Print("TakeProfit less than 10");
      return;
     }
//--- to simplify the coding and speed up access data are put into internal variables
   MacdCurrent=iCustom(NULL,0,"StdScore",MODE_MAIN,0);
//MacdPrevious=iCustom(NULL,0,"StdScore",MODE_MAIN,1);
//SignalCurrent=iCustom(NULL,0,"StdScore",MODE_SIGNAL,0);
//SignalPrevious=iCustom(NULL,0,"StdScore",MODE_SIGNAL,1);

   total=OrdersTotal();
   if(total<1)
     {
      //--- no opened orders identified
      if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ",AccountFreeMargin());
         return;
        }
      //--- check for long position (BUY) possibility
      if(MacdCurrent>=0 && Close[0]<=MacdCurrent)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
         return;
        }
      //--- check for short position (SELL) possibility
      if(MacdCurrent<=0 && Close[0]>=MacdCurrent)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());
        }
      //--- exit from the "no opened orders" block
      return;
     }
//--- it is important to enter the market correctly, but it is more important to exit it correctly...
   for(cnt=0; cnt<total; cnt++)
     {
      if(!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         continue;
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   // check for opened position
         OrderSymbol()==Symbol())  // check for symbol
        {
         //--- long position is opened
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            //--- should it be closed?
            if(MacdCurrent<=0 && Close[0]>=MacdCurrent)
              {
               //--- close order and exit
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet))
                  Print("OrderClose error ",GetLastError());
               return;
              }
            //--- check for trailing stop
            if(TrailingStop>0)
              {
               if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                    {
                     //--- modify order and exit
                     if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
                        Print("OrderModify error ",GetLastError());
                     return;
                    }
                 }
              }
           }
         else // go to short position
           {
            //--- should it be closed?
            if(MacdCurrent>=0 && Close[0]<=MacdCurrent)
              {
               //--- close order and exit
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet))
                  Print("OrderClose error ",GetLastError());
               return;
              }
            //--- check for trailing stop
            if(TrailingStop>0)
              {
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     //--- modify order and exit
                     if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
                        Print("OrderModify error ",GetLastError());
                     return;
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Сергей Дыбленко:

Ха........всегда есть такие которые выносят мозг на 100 процентов.

смотрите скрин в посте,  как правильно показать сигналы для советника
даже описывать ничего не нужно

Помогите подключить свой индикатор
Помогите подключить свой индикатор
  • 2021.01.12
  • www.mql5.com
Доброго времени суток всем! Пытался подключить свой индикатор к этому https://www.mql5.com/ru/code/26798 советнику но ничено не вышло...
 
SanAlex:

надо правильно имя индикатора вписать 


СПАСИБКИ!!!!!

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