Помогите подключить свой индикатор - страница 3
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я тож самое подумал при странных ваших вопросах....зачем было мне голову морочить если вы не можете даже элементарной вещи подсказать как подключать другие индюки!
кодеры народ не многословный. Вопрос был с какого индикатора Вы хотите брать сигнал для подтверждения или для выставления ордеров. Ваш ответ Без разницы или С любого конечно не много ставит в тупик.
кодеры народ не многословный. Вопрос был с какого индикатора Вы хотите брать сигнал для подтверждения или для выставления ордеров. Ваш ответ Без разницы или С любого конечно не много ставит в тупик.
полный тупик, а не частичный. Это примерно как:
- Какой у вас телефон?
- Серебристый
кодеры народ не многословный. Вопрос был с какого индикатора Вы хотите брать сигнал для подтверждения или для выставления ордеров. Ваш ответ Без разницы или С любого конечно не много ставит в тупик.
код индюка я скинул
код индюка я скинул
каждый раз вновь прибывшим нужно объяснять
советнику нужны цифры, он работает только на их анализе
к этим цифрам ставятся условия
а такие подачки как, типа на "на глазок" или заморочки с клуба телепатов,
от этого советник не заработает
плюс ко всему этому вы не читаете то что уже написано 10 раз разными людьми, при чем одно и тоже
индикатор вы скинули, а на скрине кроме него еще масса условий,
на вопрос о них у вас странная реакция
каждый раз вновь прибывшим нужно объяснять
советнику нужны цифры, он работает только на их анализе
к этим цифрам ставятся условия
а такие подачки как, типа на "на глазок" или заморочки с клуба телепатов,
от этого советник не заработает
плюс ко всему этому вы не читаете то что уже написано 10 раз разными людьми, при чем одно и тоже
индикатор вы скинули, а на скрине кроме него еще масса условий,
на вопрос о них у вас странная реакция
Iurii Tokman простите но я веб дизайнер который пытается что то в вашем мире понять!!!!!
Iurii Tokman простите но я веб дизайнер который пытается что то в вашем мире понять!!!!!
ну так вы же тоже программист в своем роде
и что манера общения у ваших заказчиков схожая ?
они вам ничего не объясняют и вы все сходу понимаете и сразу все готово и сделано
хорошо сигналит от нулевого уровня (жёлтая линия) Ваш индикатор
хорошо сигналит от нулевого уровня (жёлтая линия) Ваш индикатор
нет...авторские права я не нарушаю! в инюке есть автор
ну так вы же тоже программист в своем роде
и что манера общения у ваших заказчиков схожая ?
они вам ничего не объясняют и вы все сходу понимаете и сразу все готово и сделано
Ха........всегда есть такие которые выносят мозг на 100 процентов.
нет...авторские права я не нарушаю! в инюке есть автор
я имею виду - который Вы опубликовали в этой теме. Автору респект - хороший Индикатор!