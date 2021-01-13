Помогите подключить свой индикатор - страница 3

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Сергей Дыбленко:

я тож самое подумал при странных ваших вопросах....зачем было мне голову морочить если вы не можете даже элементарной вещи подсказать как подключать другие индюки!

кодеры народ не многословный. Вопрос был с какого индикатора Вы хотите брать сигнал для подтверждения или для выставления ордеров. Ваш ответ Без разницы или С любого конечно не много ставит в тупик.

 
Valeriy Yastremskiy:

кодеры народ не многословный. Вопрос был с какого индикатора Вы хотите брать сигнал для подтверждения или для выставления ордеров. Ваш ответ Без разницы или С любого конечно не много ставит в тупик.

полный тупик, а не частичный. Это примерно как:

- Какой у вас телефон?

- Серебристый

 
Valeriy Yastremskiy:

кодеры народ не многословный. Вопрос был с какого индикатора Вы хотите брать сигнал для подтверждения или для выставления ордеров. Ваш ответ Без разницы или С любого конечно не много ставит в тупик.

код индюка я скинул

 
Сергей Дыбленко:

код индюка я скинул

каждый раз вновь прибывшим нужно объяснять

советнику нужны цифры, он работает только на их анализе
к этим цифрам ставятся условия

а такие подачки как, типа на "на глазок" или заморочки с клуба телепатов,
от этого советник не заработает

плюс ко всему этому вы не читаете то что уже написано 10 раз разными людьми, при чем одно и тоже

индикатор вы скинули, а на скрине кроме него еще масса условий,
на вопрос о них у вас странная реакция

 
Iurii Tokman:

каждый раз вновь прибывшим нужно объяснять

советнику нужны цифры, он работает только на их анализе
к этим цифрам ставятся условия

а такие подачки как, типа на "на глазок" или заморочки с клуба телепатов,
от этого советник не заработает

плюс ко всему этому вы не читаете то что уже написано 10 раз разными людьми, при чем одно и тоже

индикатор вы скинули, а на скрине кроме него еще масса условий,
на вопрос о них у вас странная реакция

Iurii Tokman простите но я веб дизайнер который пытается что то в вашем мире понять!!!!!

 
Сергей Дыбленко:

Iurii Tokman простите но я веб дизайнер который пытается что то в вашем мире понять!!!!!

ну так вы же тоже программист в своем роде
и что манера общения у ваших заказчиков схожая ?
они вам ничего не объясняют и вы все сходу понимаете и сразу все готово и сделано

[Удален]  

хорошо сигналит от нулевого уровня (жёлтая линия) Ваш индикатор

EURUSDH1  

 
SanAlex:

хорошо сигналит от нулевого уровня (жёлтая линия) Ваш индикатор

  

нет...авторские права я не нарушаю! в инюке есть автор

 
Iurii Tokman:

ну так вы же тоже программист в своем роде
и что манера общения у ваших заказчиков схожая ?
они вам ничего не объясняют и вы все сходу понимаете и сразу все готово и сделано

Ха........всегда есть такие которые выносят мозг на 100 процентов.

[Удален]  
Сергей Дыбленко:

нет...авторские права я не нарушаю! в инюке есть автор

я имею виду - который Вы опубликовали в этой теме. Автору респект - хороший Индикатор!

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