Не удается запустить демо-счет на терминале МТ4 - страница 3

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Vladimir Karputov:

Ну так если у Вас нет ЛОГИНА и ПАРОЛЯ - как Вы собрались подключаться? Зачем создавать тему о якобы ошибке терминала - если здесь Ваша элементарная ошибка?

Видимо. не моя ошибка, а ошибка брокера. не предоставившего логин и пароль к номеру дмосчета. Я у них пользовался только реадьными счетами,д емо-счет - впервые, поэтому и ошибки, простите, пожалуйста за беспокойство.

 никогда не сообщал об ошибке терминала МТ4, а говорил только о невозможности подключиться к демосчету.

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Yousufkhodja Sultonov:

Видимо. не моя ошибка, а ошибка брокера. не предоставившего логин и пароль к номеру дмосчета. Я у них пользовался только реадьными счетами,д емо-счет - впервые, поэтому и ошибки, простите, пожалуйста за беспокойство.

 никогда не сообщал об ошибке терминала МТ4, а говорил только о невозможности подключиться к демосчету.

И ты, с такими знаниями, вещаешь о каких-то законах, это невежество в чистом виде
 
Vladimir Baskakov:
И ты, с такими знаниями, вещаешь о каких-то законах, это невежество в чистом виде


Форум стерпит. Жалко студентов, которых ещё из аудитории выгоняют.
 
Yousufkhodja Sultonov:

... не предоставившего логин и пароль к номеру дмосчета...

При открытии демо счёта должно придти письмо от брокера с логином и паролем. Посмотрите вкладку "почта" в торговом терминале.


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Evgeniy Chumakov:


Форум стерпит. Жалко студентов, которых ещё из аудитории выгоняют.
Все это , честно говоря, очень печально. То герчикоманы одолеют, то юсуфы в каждой ветке
 
Vladimir Baskakov:
Все это , честно говоря, очень печально. То герчикоманы одолеют, то юсуфы в каждой ветке

Вам наверное пора сюда самостоятельно, если всё так печально

Удаление пользователя из сообщества MQL5
Удаление пользователя из сообщества MQL5
  • 2013.08.20
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Удаление пользователя из сообщества MQL5
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вам наверное пора сюда самостоятельно, если всё так печально

Твоя мечта? Понимаю
Сходи с дочкой на тренинги, выбрось на ветер пару сотен и успокойся
 
Vladimir Baskakov:
Твоя мечта? Понимаю

Все ваши посты несут только негатив для сообщества, какой смысл здесь находится? 

Какой вклад вы сделали в сообщество?

Моя мечта совсем другая, и вас в ней нет. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Все ваши посты несут только негатив для сообщества, какой смысл здесь находится? 

Какой вклад вы сделали в сообщество?

Моя мечта совсем другая, и вас в ней нет. 

Вообще не интересует твое мнение, ты не умеешь торговать абсолютно
 
Yousufkhodja Sultonov:
Даже с помощью службы поддержки брокера с многочисленнми IP адресами, никак не удается запустить терминал МТ4. Справа пишт "Общая ошибка", на табло "Ожидания обновления". баланс 0.00, вместо 10000. Счет №1235380566. Помогите, пожалуйста.
Очень просто. В списке инструментов отсутствуют те, которые соответствуют типу счета. Например, нужны инструменты с суффиксом .м а таких в списке нет
123456
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