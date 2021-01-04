Не удается запустить демо-счет на терминале МТ4 - страница 3
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Ну так если у Вас нет ЛОГИНА и ПАРОЛЯ - как Вы собрались подключаться? Зачем создавать тему о якобы ошибке терминала - если здесь Ваша элементарная ошибка?
Видимо. не моя ошибка, а ошибка брокера. не предоставившего логин и пароль к номеру дмосчета. Я у них пользовался только реадьными счетами,д емо-счет - впервые, поэтому и ошибки, простите, пожалуйста за беспокойство.
никогда не сообщал об ошибке терминала МТ4, а говорил только о невозможности подключиться к демосчету.
Видимо. не моя ошибка, а ошибка брокера. не предоставившего логин и пароль к номеру дмосчета. Я у них пользовался только реадьными счетами,д емо-счет - впервые, поэтому и ошибки, простите, пожалуйста за беспокойство.
никогда не сообщал об ошибке терминала МТ4, а говорил только о невозможности подключиться к демосчету.
И ты, с такими знаниями, вещаешь о каких-то законах, это невежество в чистом виде
Форум стерпит. Жалко студентов, которых ещё из аудитории выгоняют.
... не предоставившего логин и пароль к номеру дмосчета...
При открытии демо счёта должно придти письмо от брокера с логином и паролем. Посмотрите вкладку "почта" в торговом терминале.
Форум стерпит. Жалко студентов, которых ещё из аудитории выгоняют.
Все это , честно говоря, очень печально. То герчикоманы одолеют, то юсуфы в каждой ветке
Вам наверное пора сюда самостоятельно, если всё так печально
Вам наверное пора сюда самостоятельно, если всё так печально
Твоя мечта? Понимаю
Все ваши посты несут только негатив для сообщества, какой смысл здесь находится?
Какой вклад вы сделали в сообщество?
Моя мечта совсем другая, и вас в ней нет.
Все ваши посты несут только негатив для сообщества, какой смысл здесь находится?
Какой вклад вы сделали в сообщество?
Моя мечта совсем другая, и вас в ней нет.
Даже с помощью службы поддержки брокера с многочисленнми IP адресами, никак не удается запустить терминал МТ4. Справа пишт "Общая ошибка", на табло "Ожидания обновления". баланс 0.00, вместо 10000. Счет №1235380566. Помогите, пожалуйста.