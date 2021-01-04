Не удается запустить демо-счет на терминале МТ4
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2021.01.03 09:18:59.472 Windows 7 Ultimate x86, IE 11, 4 x Intel Atom N2600 @ 1.60GHz, Memory: 144 / 1011 Mb, Disk: 68 / 97 Gb, GMT+5
2021.01.03 09:18:59.462 Forex4you build 1320 started (E-Global Trade and Finance Group, Inc.)
Fast235:
если ваш помощник сейчас не доступен, могу я подключиться посмотреть
Вэлкам
2021.01.03 09:18:59.472 Windows 7 Ultimate x86, IE 11, 4 x Intel Atom N2600 @ 1.60GHz, Memory: 144 / 1011 Mb, Disk: 68 / 97 Gb, GMT+5
2021.01.03 09:18:59.462 Forex4you build 1320 started (E-Global Trade and Finance Group, Inc.)
Но всё же, ещё раз проверить правильность данных Демо и определиться в его жизнеспособности. Разглядел я на картинке, что терминал не находит такой счёт или сервер, прикрепляемого счёта.
Возможно, что название валютных пар в обзоре рынка у ДЦ не такое как у графика, ожидающего загрузку котировок., пишет мне в личку один из учаснников форума.
Вэлкам
Пароль, логин и наименование сервера правильно ввели?
Вэлкам
Сломали таки форекс. Слава новому пророку!
Пароль, логин и наименование сервера правильно ввели?
ДА, ПОМОГАЛИ ДАЖЕ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ БРОКЕРА, е получилось, стали менять ip АДРСОВ СЕРВЕРА - БЕЗ ТОЛКУ.
ДА, ПОМОГАЛИ ДАЖЕ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ БРОКЕРА, е получилось, стали менять ip АДРСОВ СЕРВЕРА - БЕЗ ТОЛКУ.
Вы не указали ни билда программы, ни логов.
Не первый же день техническими вещами занимаетесь.
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