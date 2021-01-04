Не удается запустить демо-счет на терминале МТ4

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Даже с помощью службы поддержки брокера с многочисленнми IP адресами, никак не удается запустить терминал МТ4. Справа пишт "Общая ошибка", на табло "Ожидания обновления". баланс 0.00, вместо 10000. Счет №1235380566. Помогите, пожалуйста.
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
 
если ваш помощник сейчас не доступен, могу я подключиться посмотреть
 
что за брокер
[Удален]  
Может уже просто назвать форум именем Султонова и решать только ваши проблемы в каждой ветке.
Третьеклассник может подключиться к мт4 минут за 10
 


2021.01.03 09:18:59.472 Windows 7 Ultimate x86, IE 11, 4 x Intel Atom  N2600 @ 1.60GHz, Memory: 144 / 1011 Mb, Disk: 68 / 97 Gb, GMT+5

2021.01.03 09:18:59.462 Forex4you build 1320 started (E-Global Trade and Finance Group, Inc.)


Fast235:
если ваш помощник сейчас не доступен, могу я подключиться посмотреть

Вэлкам  

2021.01.03 09:18:59.472 Windows 7 Ultimate x86, IE 11, 4 x Intel Atom  N2600 @ 1.60GHz, Memory: 144 / 1011 Mb, Disk: 68 / 97 Gb, GMT+5

2021.01.03 09:18:59.462 Forex4you build 1320 started (E-Global Trade and Finance Group, Inc.)



 
Возможно, что название валютных пар в обзоре рынка у ДЦ не такое как у графика, ожидающего загрузку котировок., пишет мне в личку один из учаснников форума. Он далее пишет:  Для начала, увидеть названия инструментов, а затем из окна обзора рынка забросить валютную пару на график.
Но всё же, ещё раз проверить правильность данных Демо и определиться в его жизнеспособности. Разглядел я на картинке, что терминал не находит такой счёт или сервер, прикрепляемого счёта.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Возможно, что название валютных пар в обзоре рынка у ДЦ не такое как у графика, ожидающего загрузку котировок., пишет мне в личку один из учаснников форума.
Слушай, ломатель хребта Форекса, научись сначала терминал включать
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вэлкам


Пароль, логин и наименование сервера правильно ввели?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вэлкам


Сломали таки форекс. Слава новому пророку!

 
khorosh:

Пароль, логин и наименование сервера правильно ввели?

ДА, ПОМОГАЛИ ДАЖЕ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ БРОКЕРА, е получилось, стали менять ip АДРСОВ СЕРВЕРА - БЕЗ ТОЛКУ.

 
Yousufkhodja Sultonov:

ДА, ПОМОГАЛИ ДАЖЕ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ БРОКЕРА, е получилось, стали менять ip АДРСОВ СЕРВЕРА - БЕЗ ТОЛКУ.

Вы не указали ни билда программы, ни логов.

Не первый же день техническими вещами занимаетесь.

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