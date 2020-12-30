Как эксперту открывать ордер в любой момент времени - страница 2
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Здраствуйте Алексей. Добавил в код ещьо одно условие. Я хочу чтоб советник торговал толька когда на таймфрейме Н1 индиактор %BB в неком диапазоне, соответствено на М15 боковое движение. Дополнил код но на тестере ордера не открываются. Может Ви подскажите в чем дело.
Ваше условие некорректно:
когда чередуются И и ИЛИ, нужно выделять скобками основную мысль, иначе машина не понимает, какой Вы закладываете смысл.
Здесь написано если ордер бай И прайс больше МА ИЛИ СВВ больше= 30 ИЛИ СВВ меньше= 70
ИЛИ относительно каких членов И? Нужны скобки, чтобы не было разночтений. Это важное замечание на будущее программирование. Например:
А в данном случае, если Вы накладываете дополнительные условие, то нужно И:
И у Вас что-то с формулой не правильно. Напишите:
И когда советник напечатает в журнале, попробуйте посчитать вручную на калькуляторе, что хотите получить.
PS Если тип функциии void, то return в конце не обязателен.
Ваше условие некорректно:
когда чередуются И и ИЛИ, нужно выделять скобками основную мысль, иначе машина не понимает, какой Вы закладываете смысл.
Здесь написано если ордер бай И прайс больше МА ИЛИ СВВ больше= 30 ИЛИ СВВ меньше= 70
ИЛИ относительно каких членов И? Нужны скобки, чтобы не было разночтений. Это важное замечание на будущее программирование. Например:
А в данном случае, если Вы накладываете дополнительные условие, то нужно И:
И у Вас что-то с формулой не правильно. Напишите:
И когда советник напечатает в журнале, попробуйте посчитать вручную на калькуляторе, что хотите получить.
PS Если тип функциии void, то return в конце не обязателен.
Машина понимает по первому варианту, И скрепляет между собой, а ИЛИ сами по себе.
Машина понимает по первому варианту, И скрепляет между собой, а ИЛИ сами по себе.
Точно! Вопрос, понимаем ли её мы?
С новым годом, друзья
Точно! Вопрос, понимаем ли её мы?
С новым годом, друзья
Тоже везде ставлю скобки для исключения неоднозначности понимания (и компилятором и человеком). Хотя если вызубрить приоритеты операций, то можно глаза не насиловать кучей скобок, но я ещё не дорос))
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-built-in-operators-precedence-and-associativity?view=msvc-160
С новым годом!)
Тоже везде ставлю скобки
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