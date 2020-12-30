Как эксперту открывать ордер в любой момент времени
Возможно, Вы работаете на таймфрейме отличном от PERIOD_M15, а линии индикатора на PERIOD_M15 находятся как раз в том месте, где открываются/закрываются сделки.
Возможно, Ваш советник работает только при открытии новой свечи (бара). Где цена была в момент начала свечи после события, там и открылась сделка. Полного кода нет, поэтому приходится гадать. По картинке похоже на это.
И ещё, если Вы описываете событие пересечения ценой линии индикатора, тогда необходимо указывать два условия: сейчас цена выше или равна, но на предыдущей свече была ниже.
Код на форуме вставляйте через кнопочку </>
Возможно, Вы работаете на таймфрейме отличном от PERIOD_M15, а линии индикатора на PERIOD_M15 находятся как раз в том месте, где открываются/закрываются сделки.
Возможно, Ваш советник работает только при открытии новой свечи (бара). Где цена была в момент начала свечи после события, там и открылась сделка. Полного кода нет, поэтому приходится гадать. По картинке похоже на это.
И ещё, если Вы описываете событие пересечения ценой линии индикатора, тогда необходимо указывать два условия: сейчас цена выше или равна, но на предыдущей свече была ниже.
Код на форуме вставляйте через кнопочку </>
extern double StopLoss =0; extern double TakeProfit =0; extern double Lots =0.1; extern double Prots =0.0; string Symb; extern int Bands_period = 20; extern double Bands_deviation = 2; //----------------------------------------------------------------------------------------------------------// int start() { int cnt, total; int Ticket; double LB, UB, SBB, ma; double Price= iClose(NULL, 0, 0); total=OrdersTotal(); LB = iBands(NULL, PERIOD_M15, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0); UB = iBands(NULL, PERIOD_M15, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0); ma = iMA(NULL, PERIOD_M15, 20, 0, 0, PRICE_CLOSE, 0); //-------------------------------------------Закрытие позиций------------------------------------------ for(cnt=0;cnt<total;cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) { if(OrderType()==OP_BUY) { if (Price>= ma) { Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,50,Violet); return(0); } } if(OrderType()==OP_SELL) { if (Price <= ma) { Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,50,Violet); return(0); } } } } //-----------------------------------------------Конец закрытия позиции------------------------------------ if(total==0) // если нет позиций { // открытие длинной позиции if(Price <= LB) { Ticket=OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Lots,Ask,50,0,"Длинная позиция",16384,0,Red); return(0); } // открытие короткой позиции if(Price >= UB) { Ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,50,0,"Короткая позиция",16384,0,Red); return(0); } } return(0); }Вот весь код
Причесал Ваш код, но не проверял. Попробуйте.
#property version "1.00" #property strict input int Bands_period = 20; input double Bands_deviation = 2; input int StopLoss =0; input int TakeProfit =0; input double Lots =0.1; input int Magic=16384; //символ и таймфрейм текущего графика string symbol; ENUM_TIMEFRAMES frame; int digits; double point; double loss, profit; double Price; double LB, UB, ma; double LB1, UB1, ma1; int total, result, ticket; int OnInit() { symbol=Symbol(); frame=(ENUM_TIMEFRAMES)Period(); digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() { Price= iClose(symbol,frame,0); LB = iBands(symbol,frame, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0); UB = iBands(symbol,frame, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0); ma = iMA(symbol,frame, 20, 0, 0, PRICE_CLOSE, 0); LB1 = iBands(symbol,frame, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1); UB1 = iBands(symbol,frame, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1); ma1 = iMA(symbol,frame, 20, 0, 0, PRICE_CLOSE, 1); //-------------------------------------------Закрытие позиций------------------------------------------ total=OrdersTotal(); for(int cnt=total-1; cnt>=0; cnt--) { if(OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==symbol && OrderMagicNumber()==Magic) { if(OrderType()==OP_BUY && Price>=ma && Price<ma1) { result=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,50,clrViolet); } if(OrderType()==OP_SELL && Price<=ma && Price>ma1) { result=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,50,clrViolet); } } } //-----------------------------------------------Открытие позиции------------------------------------ if(total==0) // если нет позиций { // открытие длинной позиции if(Price<=LB && Price>LB1) { loss=StopLoss!=0?NormalizeDouble(Ask-StopLoss*point,digits):0; profit=TakeProfit!=0?NormalizeDouble(Ask+point*TakeProfit,digits):0; ticket=OrderSend(symbol,OP_BUY,Lots,NormalizeDouble(Ask,digits),50,loss,profit,"Длинная позиция",Magic,0,clrRed); } // открытие короткой позиции if(Price>=UB && Price<UB1) { loss=StopLoss!=0?NormalizeDouble(Bid+StopLoss*point,digits):0; profit=TakeProfit!=0?NormalizeDouble(Bid-point*TakeProfit,digits):0; ticket=OrderSend(symbol,OP_SELL,Lots,NormalizeDouble(Bid,digits),50,loss,profit,"Короткая позиция",Magic,0,clrRed); } } }
Причесал Ваш код, но не проверял. Попробуйте.
Причесал Ваш код, но не проверял. Попробуйте.
Может это ошибка но как цена может быть ниже нижней ленты Боллинджера на текущем баре и выше нижней ленты на предидущем, если цена пробила лаенту она оказалась ниже всех лент.
OrderSend error 130
Проверил, у меня нет. Попробуйте может всё в скобки взять:
loss=(StopLoss!=0)?(NormalizeDouble(Ask-StopLoss*point,digits)):0;
Или поставьте loss=0; Поищите ошибку самостоятельно. Пробуйте по-разному, так-сяк и делайте выводы.
Сделайте принт, посмотрите, что пишет.
printf("loss= "+loss);
Может это ошибка но как цена может быть ниже нижней ленты Боллинджера на текущем баре и выше нижней ленты на предидущем, если цена пробила лаенту она оказалась ниже всех лент.
Я думал, что если на текущем баре цена пересекла нижнюю линию индикатора, то желательно проверить, что цена не давно уже здесь внизу, а только что. Наверное, нужно проверить, что Low предыдущего бара выше предыдущего значения индикатора. Вот так правильно будет. А то, что я написал до этого нет.Это условие нужно для того, что когда вы поставите стоп, и ордер будет закрываться по стопу, и если цена ещё останется ниже линии индикатора, то откроется новый ордер, хотя нового пересечения не было.
Я думал, что если на текущем баре цена пересекла нижнюю линию индикатора, то желательно проверить, что цена не давно уже здесь внизу, а только что. Наверное, нужно проверить, что Low предыдущего бара выше предыдущего значения индикатора. Вот так правильно будет. А то, что я написал до этого нет.Это условие нужно для того, что когда вы поставите стоп, и ордер будет закрываться по стопу, и если цена ещё останется ниже линии индикатора, то откроется новый ордер, хотя нового пересечения не было.
Дай Вам Бог здоров'я!))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здраствуйте. Прошу помочь.
Хочу продавать когда цена коснется верхней полосы Боллинджера и закривать на средней полосе и покупать когда цена коснется нижней полосы и закривать на средней. Для етого прописал:
double LB, UB, ma;
double Price= iClose(NULL, 0, 0);
LB = iBands(NULL, PERIOD_M15, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0);
UB = iBands(NULL, PERIOD_M15, Bands_period, Bands_deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0);
ma = iMA(NULL, PERIOD_M15, 20, 0, 0, PRICE_CLOSE, 0);
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if (Price>= ma)
{
Ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,50,Violet);
return(0);
}
if(total==0)
{
if(Price <= LB)
{
Ticket=OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Lots,Ask,50,0,"Длинная позиция",16384,0,Red);
return(0);
}
Почему при тестировании не открывает и не закрывает в местах где жолтые стрелки на рисунке: