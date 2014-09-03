Что делаю не так? Говорит не правильный стоп лосс или тейк профит(
Вот скриншот
Файлы:
kisce6t.JPG 185 kb
+ к комментарию выше.
Обратите внимание на строку "Вы можете установить ордер не ближе 10 пунктов от рыночной цены"
Забавно! Зачем по рыночной цене, открывать отложенный ордер?
Спасибо! Буду разбираться.
papaklass:Отложенные ордера, по рыночной цене не ставятся, так как, это уже будет рыночный ордер. Одна картинка, 3 ошибки!
Наверно для того, чтобы он не скользил в минус. Ставится же лимитник.
Наверно для того, чтобы он не скользил в минус. Ставится же лимитник.
Alexey:
Отложенные ордера, по рыночной цене не ставятся, так как, это уже будет рыночный ордер. Одна картинка, 3 ошибки!
Отложенные ордера, по рыночной цене не ставятся, так как, это уже будет рыночный ордер. Одна картинка, 3 ошибки!
Очень даже ставятся. мало того это еще и удобно.
Правда если 4-знак то скорее всего исполнение инстант и стоплевелы есть и поставить по рынку не даст.
TheXpert:Не ставятся, ближе уровня проскальзывания, а это обычно 2 пункта. На скине написано не ближе 10
Правда если 4-знак то скорее всего исполнение инстант и стоплевелы есть и поставить по рынку не даст.
Очень даже ставятся. мало того это еще и удобно.
Правда если 4-знак то скорее всего исполнение инстант и стоплевелы есть и поставить по рынку не даст.
Alexey:У кого как )
Не ставятся
Не ставятся
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь