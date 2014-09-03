Что делаю не так? Говорит не правильный стоп лосс или тейк профит(

Новый комментарий
 
Вот скриншот
Файлы:
kisce6t.JPG  185 kb
 
freeman0204:
Вот скриншот

При продаже стоп устанавливается выше цены продажи, профит - ниже. У вас же наоборот:


 

+ к комментарию выше.

Обратите внимание на строку "Вы можете установить ордер не ближе 10 пунктов от рыночной цены"

 
Забавно! Зачем по рыночной цене, открывать отложенный ордер?
 
Спасибо! Буду разбираться.
 
papaklass:
 Наверно для того, чтобы он не скользил в минус. Ставится же лимитник.
Отложенные ордера, по рыночной цене не ставятся, так как, это уже будет рыночный ордер. Одна картинка, 3 ошибки!
 
Alexey:
Отложенные ордера, по рыночной цене не ставятся, так как, это уже будет рыночный ордер. Одна картинка, 3 ошибки!

Очень даже ставятся. мало того это еще и удобно.

Правда если 4-знак то скорее всего исполнение инстант и стоплевелы есть и поставить по рынку не даст.

 
TheXpert:

Очень даже ставятся. мало того это еще и удобно.

Правда если 4-знак то скорее всего исполнение инстант и стоплевелы есть и поставить по рынку не даст.

Не ставятся, ближе уровня проскальзывания, а это обычно 2 пункта. На скине написано не ближе 10
 
Alexey:
Не ставятся
У кого как )
 
У него по крайней мере не ставится, и спред тоже разный бывает у золота от 60 до 100 пунктов, у некоторых брокеров 20 пунктов на пятизначной котировки, равны двум пунктам на четырехзначной котировки
Новый комментарий