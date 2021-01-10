не подкачивает тиковую историю В тестере - страница 3

Новый комментарий
 
fxsaber:

Это картинка из текущего Тестера. Вроде, красиво. Но профит в правой половине показан на сделках внутри одного минутного бара.

Чтобы было понятно, как такое может быть.

Золото.

123
Новый комментарий