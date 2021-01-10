не подкачивает тиковую историю В тестере - страница 3
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Это картинка из текущего Тестера. Вроде, красиво. Но профит в правой половине показан на сделках внутри одного минутного бара.
Чтобы было понятно, как такое может быть.
Золото.