не подкачивает тиковую историю В тестере - страница 2
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пишем
Запускаем без вызова индикатора и получаем ошибку
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Запрашиваемая история не найдена
вызываем индикатор
и получаем чудо
2021.01.08 19:07:05.509 Core 1 2020.06.01 00:05:35 Скопировано тиков - 338146
итак вместо
пишем
Запускаем без вызова индикатора и получаем ошибку
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Запрашиваемая история не найдена
вызываем индикатор
и получаем чудо
2021.01.08 19:07:05.509 Core 1 2020.06.01 00:05:35 Скопировано тиков - 338146
Всё работает нормально, нужно только инициализировать подгрузку в ОнИнит()
Выложите исходник с закачкой. На b2739 не идет что-то у меня.
В 2739 не проверял, ранее всё работало отменно
В онините никто не гарантирует наличие данных.
Поэтому единственно правильная стратегия - это инициировать в онините запросами(фейковыми) нужные данные, а уже потом в онтиках их ждать и получать.
В терминале чаще всего данные есть, так как терминал много сил прикладывает к фоновому ведению исторических баз, чтобы они были под рукой с минимальной задержкой.
В новом тестере мы будем эвристически определять списки необходимых символов, чтобы сразу на этапе синхронизации готовить максимально богатое окружение. Дополнительно будет директива списка необходимых символов, дополняющая нашу эвристику.
Работа над новым тестером идет.
В онините никто не гарантирует наличие данных.
Поэтому единственно правильная стратегия - это инициировать в онините запросами(фейковыми) нужные данные, а уже потом в онтиках их ждать и получать.
В терминале чаще всего данные есть, так как терминал много сил прикладывает к фоновому ведению исторических баз, чтобы они были под рукой с минимальной задержкой.
В новом тестере мы будем эвристически определять списки необходимых символов, чтобы сразу на этапе синхронизации готовить максимально богатое окружение. Дополнительно будет директива списка необходимых символов, дополняющая нашу эвристику.
Работа над новым тестером идет.
не плохо бы минимально доступную логику обновлений. не в виде анонсов, а хотя бы кратких тезисов для обсуждений, или просто мнений по тезисам.
В новом тестере мы будем эвристически определять списки необходимых символов, чтобы сразу на этапе синхронизации готовить максимально богатое окружение.
Моделировать незапрошенные данные?
В онините никто не гарантирует наличие данных.
Поэтому единственно правильная стратегия - это инициировать в онините запросами(фейковыми) нужные данные, а уже потом в онтиках их ждать и получать.
В терминале чаще всего данные есть, так как терминал много сил прикладывает к фоновому ведению исторических баз, чтобы они были под рукой с минимальной задержкой.
В новом тестере мы будем эвристически определять списки необходимых символов, чтобы сразу на этапе синхронизации готовить максимально богатое окружение. Дополнительно будет директива списка необходимых символов, дополняющая нашу эвристику.
Работа над новым тестером идет.
Так вся проблема как раз в Тестере. При работе на чарте этой проблемы не возникает.
Приведите пожалуйста пример правильного кода. Или надо ждать новый тестер ?
Так вся проблема как раз в Тестере. При работе на чарте этой проблемы не возникает.
Приведите пожалуйста пример правильного кода. Или надо ждать новый тестер ?
Я же абсолютно четко указал как надо делать.
прочтите внимательно
Работа над новым тестером идет.
Мало ли заметите.
Это картинка из текущего Тестера. Вроде, красиво. Но профит в правой половине показан на сделках внутри одного минутного бара.
Большая просьба в новом Тестере не генерировать картинки, где по абсциссе только номера сделок.
ЗЫ И большая просьба разрешить в проход писать не один double (из OnTester), а несколько.