Шантаж авторов советников на MQL

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Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.

Алгоритм сайта в этом случае предусматривает бан за спам.

Как быть? Прошу администрацию сайта ответить на этот вопрос.

В сервис-деск к сожалению нет такой темы для обращения.

И ведь реально забанили человека из топа, может конечно за какие то другие проступки!

Но легче от этого не становится!

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По картинке пользователя не найти. Посмотрите первый пост темы:  Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
  • 2014.09.13
  • www.mql5.com
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда...
 
Stanislav Tomilov:

Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.

Алгоритм сайта в этом случае предусматривает бан за спам.

Как быть? Прошу администрацию сайта ответить на этот вопрос.

В сервис-деск к сожалению нет такой темы для обращения.

И ведь реально забанили человека из топа, может конечно за какие то другие проступки!

Но легче от этого не становится!

ВНИМАТЕЛЬНО читать первый пост темы  Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
  • 2014.09.13
  • www.mql5.com
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда...
 
Stanislav Tomilov:

Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.

Изобретательные мошенники. Типа если им не заплатишь, то сделают массовую рассылку от твоего имени, за что Администрация накажет и забанит.

И что удивительно, как отличить спам целенаправленный с левого акка от подрывной деятельности мошенника? оО

А интересно ещё, были ли подставлены какие-нибудь авторы левой рассылкой мошенников до этого...

 
Stanislav Tomilov:

Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.

Алгоритм сайта в этом случае предусматривает бан за спам.

Как быть? Прошу администрацию сайта ответить на этот вопрос.

В сервис-деск к сожалению нет такой темы для обращения.

И ведь реально забанили человека из топа, может конечно за какие то другие проступки!

Но легче от этого не становится!

Скиньте мне в личку ссылку на этот аккаунт, пожалуйста.

 

СПАМить от вашего имени смогут, только если взломают аккаунт. Но тогда смогут сделать и много чего другого.

Нужно просить MQ добавить 2FA, а пока использовать безопасные пароли и "Контроль сессий по IP-адресам".

 
Andrey Khatimlianskii:

СПАМить от вашего имени смогут, только если взломают аккаунт. Но тогда смогут сделать и много чего другого.

Нужно просить MQ добавить 2FA, а пока использовать безопасные пароли и "Контроль сессий по IP-адресам".

Я так понял что там другая была идея. Спамить с другого аккаунта, но ссылками на продукты топикстартера. Создавая видимость, что это он сам с клона спамит своими продуктами, чтобы забанили все аккаунты (как автора продуктов в ссылках). 

Тут просто хочется надеятся на благоразумие команды MQ, чтобы без должного суда и следствия невиновных не банили....

 
Andrey Barinov:

Я так понял что там другая была идея. Спамить с другого аккаунта, но ссылками на продукты топикстартера. Создавая видимость, что это он сам с клона спамит своими продуктами, чтобы забанили все аккаунты (как автора продуктов в ссылках). 

Тут просто хочется надеятся на благоразумие команды MQ, чтобы без должного суда и следствия невиновных не банили....

Ага, понял.

Спам с другого аккаунта не должен быть основанием для бана. Если он не с того же ай-пи, конечно )

Но вопрос тонкий, согласен.

 
Добавляйтесь ко мне в друзья   и  спамте своих советников в мою личку ))) а вдруг я что интересное пропущу потому что вы не знаете что я есть такой MQ для профита
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