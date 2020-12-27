Шантаж авторов советников на MQL
- 2014.09.13
- www.mql5.com
Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.
Алгоритм сайта в этом случае предусматривает бан за спам.
Как быть? Прошу администрацию сайта ответить на этот вопрос.
В сервис-деск к сожалению нет такой темы для обращения.
И ведь реально забанили человека из топа, может конечно за какие то другие проступки!
Но легче от этого не становится!
ВНИМАТЕЛЬНО читать первый пост темы Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
- 2014.09.13
- www.mql5.com
Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.
Изобретательные мошенники. Типа если им не заплатишь, то сделают массовую рассылку от твоего имени, за что Администрация накажет и забанит.
И что удивительно, как отличить спам целенаправленный с левого акка от подрывной деятельности мошенника? оО
А интересно ещё, были ли подставлены какие-нибудь авторы левой рассылкой мошенников до этого...
Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.
Алгоритм сайта в этом случае предусматривает бан за спам.
Как быть? Прошу администрацию сайта ответить на этот вопрос.
В сервис-деск к сожалению нет такой темы для обращения.
И ведь реально забанили человека из топа, может конечно за какие то другие проступки!
Но легче от этого не становится!
Скиньте мне в личку ссылку на этот аккаунт, пожалуйста.
СПАМить от вашего имени смогут, только если взломают аккаунт. Но тогда смогут сделать и много чего другого.
Нужно просить MQ добавить 2FA, а пока использовать безопасные пароли и "Контроль сессий по IP-адресам".
СПАМить от вашего имени смогут, только если взломают аккаунт. Но тогда смогут сделать и много чего другого.
Нужно просить MQ добавить 2FA, а пока использовать безопасные пароли и "Контроль сессий по IP-адресам".
Я так понял что там другая была идея. Спамить с другого аккаунта, но ссылками на продукты топикстартера. Создавая видимость, что это он сам с клона спамит своими продуктами, чтобы забанили все аккаунты (как автора продуктов в ссылках).
Тут просто хочется надеятся на благоразумие команды MQ, чтобы без должного суда и следствия невиновных не банили....
Я так понял что там другая была идея. Спамить с другого аккаунта, но ссылками на продукты топикстартера. Создавая видимость, что это он сам с клона спамит своими продуктами, чтобы забанили все аккаунты (как автора продуктов в ссылках).
Тут просто хочется надеятся на благоразумие команды MQ, чтобы без должного суда и следствия невиновных не банили....
Ага, понял.
Спам с другого аккаунта не должен быть основанием для бана. Если он не с того же ай-пи, конечно )
Но вопрос тонкий, согласен.
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Поступают угрозы сделать массовую рассылку ссылок на моих советников.
Алгоритм сайта в этом случае предусматривает бан за спам.
Как быть? Прошу администрацию сайта ответить на этот вопрос.
В сервис-деск к сожалению нет такой темы для обращения.
И ведь реально забанили человека из топа, может конечно за какие то другие проступки!
Но легче от этого не становится!