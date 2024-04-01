Как через WebRequest отправить символ переноса строки? - страница 2
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Или я что-то не так делаю?
Разобрался в одном - на МТ5 этот способ работает, а в МТ4 - нет. Не пойму почему.
Немного не так нужно делать
Доброго времени суток. Перепробовала все варианты, которые нашла, всё равно не получается отправить 2 строки.
Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? Сейчас при работе этого кода выдаёт ошибку с массивом 4029
Доброго времени суток. Перепробовала все варианты, которые нашла, всё равно не получается отправить 2 строки.
Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? Сейчас при работе этого кода выдаёт ошибку с массивом 4029
метод GET ??
и вы отправляете две строки как они есть...
это НЕВЕРНО
строка Get должна быть URL-encoded
объяснение почему так, выходит за рамки MQL - просто мат.основа Web & HttpPS/ и в методе Get строка передаётся вместе с запросом, а-ля вы её набираете в адресно строке бразера... http://site.domain.com?url_encoded_string