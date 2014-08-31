MQL5 Cloud Network
Кто ставит процессоры на просчет вычислений? И кто на каком процессоре и сколько зарабатывает?
freeman0204:Как по мне, то заработка сущие копейки. Нет смысла. Причем часто вешается сервер с торгующей программой МТ5. Выдает вот такую ошибку. https://c.mql5.com/1/0/server.png
iTC:У меня за месяц по-моему с одного компа больше получалось
О сумме заработка за предоставление агентов за год судите сами.
iTC:И вы год это терпели...
sandex:5-10 баксов хватит на оплату хостинга не дорогого. Это нормально.
за пол года заработал 2.94$ заработал с 2-х компов феном 965, 4 ядра. то есть 8 агентов. Тут проблема не в производительности проца. Активность за пол года всего 26 часов была, у одного компа, а у второго около 8 часов. У меня комп частенько круглосуточно работает, и это не спасло ситуацию, удалил агентов, ибо нафиг. Больше электричества сожрет. Комп под нагрузкой в 2 раза больше у меня ест, чем в холостую.
223231:Не, не, как раз в этом основная фишка. Если PR меньше 130, лучше комп не мучать.
TheXpert:Лучше вообще не мучить, не стоит оно того!
