Нужна ли функция быстрого поиска в списке контактов?

Новый комментарий
 
  • 55% (28)
  • 16% (8)
  • 29% (15)
Всего проголосовало: 51
 
т.е. я знаю логин товарища, начинаю вводить первые символы логина и в списке друзей остаются товарищи чей логин начинается с этих символов.
 
Удобно, особенно когда народу много, и логина нет в списке, который показывается по-умолчанию.
 

Ну и вообще не мешало бы сделать поиск людей, а то логин (примерно)помнишь в контактах нет, а найти надо

ЗЫ: социальная сеть всё таки, "нас больше 300000", а где они 300000? Не видно.

 
Такой функционал уже давно есть.

Прямо под списком ваших друзей есть форма поиска пользователей:

Кроме того в нашем поисковике есть возможность поиска людей:


 
да, я вчера его заметил как только написал пост.

 
но что-то не справляется эта функция с задачей/

Где же Дима? )

похоже поиск идёт в постах, а не среди логинов.

 
http://joxi.ru/D7wAVIwyTJDDAvXO25E и ссылка  - это предложение MQ убится абстену? )))
