Нужна ли функция быстрого поиска в списке контактов?
Ну и вообще не мешало бы сделать поиск людей, а то логин (примерно)помнишь в контактах нет, а найти надо
ЗЫ: социальная сеть всё таки, "нас больше 300000", а где они 300000? Не видно.
Такой функционал уже давно есть.
Прямо под списком ваших друзей есть форма поиска пользователей:
Кроме того в нашем поисковике есть возможность поиска людей:
да, я вчера его заметил как только написал пост.
но что-то не справляется эта функция с задачей/
похоже поиск идёт в постах, а не среди логинов.
