Ошибки блока статистика сервиса Сигналы?
Прирост серым цветом - это прирост, который не вошел в расчет статистики.
Есть еще моменты, которые сигнал-провайдер должен знать пост #2 и пост #4
- 2018.12.03
- www.mql5.com
Забавно, что после создания этой темы-вопросы этот сигнал вообще отключили.
Я что-то нарушил?
Спасибо большое, если я верно понял, то те месяцы не учитываются потому, что по мнению системы изменилась торговая стратегия?
Кстати, в англ части были ветки и пользователи требовали, чтобы в расчет мониторинговой статистики включались только данные мониторинга (а не данные до мониторинга).
Забавно, что после создания этой темы-вопросы этот сигнал вообще отключили.
Я что-то нарушил?
Сигналы отключает тоже робот-автомат, а он нашу ветку не читает :)
Ничего не отключили.
тот же сигнал, и он доступен -
Сигналы отключает тоже робот-автомат, а он нашу ветку не читает :)
Ничего не отключили.
тот же сигнал, и он доступен -
спасибо, просто мне пришло уведомление, что нет подключения к терминалу. хотя ничего не менял.
наверное глюк, но главное что уже все работает.
еще раз спасибо
Подскажите, пожалуйста, по какой причине сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/888843 отключен от трансляции (незаметно зачеркнут название сигнала)?
Причина указана на вкладке "Комментарии модератора" на странице редактирования сигнала. Вы получили об этом уведомление.
Понятно.
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Кто сталкивался, почему не правильно считается прирост в процента в сервисе Сигналы?
Вот мой сигнал <...>
Начальный депозит 5000, прибыль 826.49, получается прирост в процентах 16.52%, а сервис Сигналы показывает 11.8%
Подскажите где ошибка?