Ошибки блока статистика сервиса Сигналы?

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Кто сталкивался, почему не правильно считается прирост в процента в сервисе Сигналы?

Вот мой сигнал <...>


Начальный депозит 5000, прибыль 826.49, получается прирост в процентах 16.52%, а сервис Сигналы показывает 11.8%

Подскажите где ошибка?

 

Прирост серым цветом - это прирост, который не вошел в расчет статистики.

Есть еще моменты, которые сигнал-провайдер должен знать пост #2 и пост #4

Сигналы прирост
Сигналы прирост
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Здравствуйте, кто знает подскажите, выдавал сигналы прирост был 900% за 3 недели, с понедельника сделал успешные трейды зашел что бы посмотреть как...
 
Sergey Golubev:

Прирост серым цветом - это прирост, который не вошел в расчет статистики.

Есть еще моменты, которые сигнал-провайдер должен знать пост #2 и пост #4

Спасибо большое, если я верно понял, то те месяцы не учитываются потому, что по мнению системы изменилась торговая стратегия?

 

Забавно, что после создания этой темы-вопросы этот сигнал вообще отключили.

Я что-то нарушил?

 
Roman Meskhidze:

Спасибо большое, если я верно понял, то те месяцы не учитываются потому, что по мнению системы изменилась торговая стратегия?

Да, по мнению робота-автомата (алгоритм действий которого не раскрывается).
Кстати, в англ части были ветки и пользователи требовали, чтобы в расчет мониторинговой статистики включались только данные мониторинга (а не данные до мониторинга).
 
Roman Meskhidze:

Забавно, что после создания этой темы-вопросы этот сигнал вообще отключили.

Я что-то нарушил?

Сигналы отключает тоже робот-автомат, а он нашу ветку не читает :)

Ничего не отключили.
тот же сигнал, и он доступен -

 
Sergey Golubev:

Сигналы отключает тоже робот-автомат, а он нашу ветку не читает :)

Ничего не отключили.
тот же сигнал, и он доступен -

спасибо, просто мне пришло уведомление, что нет подключения к терминалу. хотя ничего не менял.

наверное глюк, но главное что уже все работает.

еще раз спасибо

 
Подскажите, пожалуйста, по какой причине сигнал  https://www.mql5.com/ru/signals/888843    отключен от трансляции (незаметно зачеркнут название сигнала)?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Подскажите, пожалуйста, по какой причине сигнал  https://www.mql5.com/ru/signals/888843    отключен от трансляции (незаметно зачеркнут название сигнала)?
Причина указана на вкладке "Комментарии модератора" на странице редактирования сигнала. Вы получили об этом уведомление.
 
Marsel:
Причина указана на вкладке "Комментарии модератора" на странице редактирования сигнала. Вы получили об этом уведомление.

Понятно.

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