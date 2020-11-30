как синхронизировать линия и зум на мт4
Скажите можно синхронизировать вертикальный линия и зум на МТ4 две окна Нужен поставит график как индикатор например на фоте
Файлы:
pryamaya-korrelyatsiyana-grafikakh-MT45-3.jpg 306 kb
muratkok:Можно через ChartNavigate() функцию синхронизировать несколько графиков. Можно рисовать дополнительные котировки поверх существующих. Что-то типа такого:
Скажите можно синхронизировать вертикальный линия и зум на МТ4 две окна Нужен поставит график как индикатор например на фоте
Скажите можно синхронизировать вертикальный линия и зум на МТ4 две окна Нужен поставит график как индикатор например на фоте
Yevhenii Levchenko:
Можно через ChartNavigate() функцию синхронизировать несколько графиков. Можно рисовать дополнительные котировки поверх существующих. Что-то типа такого:
Можно через ChartNavigate() функцию синхронизировать несколько графиков. Можно рисовать дополнительные котировки поверх существующих. Что-то типа такого:
Или такого
График XAUUSD, H1, 2020.11.30 11:47 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
- www.mql5.com
Символ: XAUUSD. Период графика: H1. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2020.11.30 11:47 UTC.
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