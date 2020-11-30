как синхронизировать линия и зум на мт4

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Скажите можно синхронизировать вертикальный линия и зум на МТ4 две окна Нужен поставит график как индикатор например на фоте
 
muratkok:
Скажите можно синхронизировать вертикальный линия и зум на МТ4 две окна Нужен поставит график как индикатор например на фоте
Можно через ChartNavigate() функцию синхронизировать несколько графиков. Можно рисовать дополнительные котировки поверх существующих. Что-то типа такого:
 
Yevhenii Levchenko:
Можно через ChartNavigate() функцию синхронизировать несколько графиков. Можно рисовать дополнительные котировки поверх существующих. Что-то типа такого:

Или такого

График XAUUSD, H1, 2020.11.30 11:47 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
График XAUUSD, H1, 2020.11.30 11:47 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
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Символ: XAUUSD. Период графика: H1. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2020.11.30 11:47 UTC.
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