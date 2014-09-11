Звуковой сигнал.
Не увидела сразу, что вы один и тот же вопрос в двух разных темах задали и ответила в другой теме.
Не делайте, в дальнейшем, повторов одних и тех же вопросов в разных темах, пожалуйста.
Не увидела сразу, что вы один и тот же вопрос в двух разных темах задали и ответила в другой теме.
Не делайте, в дальнейшем, повторов одних и тех же вопросов в разных темах, пожалуйста.
О, я думал тут одни мужики )))
О, я думал тут одни мужики )))
- Афисиант!!!! Пашиму в маём супи адын жир??!!??!!
... Попробовал ... отвечает
- да нет, вродь не жирно ...
- !!!!!!!! Ну так я и спращиваю - пашиму АДЫН жир, панимаишь ????!!!!!!!??????
О, я думал тут одни мужики )))
"Шифруемся..." (с)
Да не, представительниц женского пола на сайте много, похоже. Редко вступают в беседы просто.
"Шифруемся..." (с)
Да не, представительниц женского пола на сайте много, похоже. Редко вступают в беседы просто.
Жаль что только "представительниц женского пола", а не женщин ))
А вот о том что женщины "вступают в беседы редко"... это нонсенс )))
Точно кто-то шифруется )))
Жаль что только "представительниц женского пола", а не женщин ))
А вот о том что женщины "вступают в беседы редко"... это нонсенс )))
Точно кто-то шифруется )))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени...
Подскажите, есть возможность в терминале подключить, звуковой сигнал.
Принцип работы прост. Цена доходит до определенного уровня. Звучит сигнал...
Или нужно для этого искать специального индюка или сову.
Попутного тренда Всем кто ответит..