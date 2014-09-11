Звуковой сигнал.

Доброго времени...

Подскажите, есть возможность в терминале подключить, звуковой сигнал.

Принцип работы прост. Цена доходит до определенного уровня. Звучит сигнал...

Или нужно для этого искать специального индюка или сову. 

 

Попутного тренда Всем кто ответит..  


 

Терминал - Алерт - ПКМ.


 
Благодарю! Валерий!
 
alagez:

Не увидела сразу, что вы один и тот же вопрос в двух разных темах задали и ответила в другой теме.

Не делайте, в дальнейшем, повторов одних и тех же вопросов в разных темах, пожалуйста.

 
DiPach:

О, я думал тут одни мужики ))) 

 
elugovoy:

- Афисиант!!!! Пашиму в маём супи адын жир??!!??!!

... Попробовал ... отвечает

- да нет, вродь не жирно ...

- !!!!!!!! Ну так я и спращиваю - пашиму АДЫН жир, панимаишь ????!!!!!!!??????

 
artmedia70:
)))
 
elugovoy:

"Шифруемся..." (с)

Да не, представительниц женского пола на сайте много, похоже. Редко вступают в беседы просто.

 
DiPach:

Жаль что только "представительниц женского пола", а не женщин ))

А вот о том что женщины "вступают в беседы редко"... это нонсенс )))

Точно кто-то шифруется ))) 

 
elugovoy:

Хамла здесь очень много и пустоболов, поэтому и шифруются!
 
elugovoy:

Загляните, кто последнее время Кимовское творчество переписывает.

Мужики языками, глобально, а они работают :-).

