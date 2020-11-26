для тех, кто хочет найти собеседника по торговле - Добро пожаловать на борт - страница 2
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Друзья, хочется найти человека и общаться с ним по темам связанным с торговлей. Форекс, фортс, бинары. Изоляция ужасна) Не хотите на форуме, пишите сообщения.
Кому интересно обмениваться мыслями, делиться впечатлениями по своей торговле.
Если хотите извлечь что-то полезное и чтобы пошло в пользу/вред, тогда нужно открывать офис и там собираться обсуждать и торговать. Только очно должно быть, а в онлайне х..ня собачья.
Если узконаправленно, то очень интересует успешный практический опыт трейдеров по контролю за своими эмоциями в процессе торговли. Кому что помогает, чтобы не сорваться и контролировать себя в момент ведения позиции и так на большем отрезке времени когда можно всю заработанную прибыль за период слить в один час.
Если хотите извлечь что-то полезное и чтобы пошло в пользу/вред, тогда нужно открывать офис и там собираться обсуждать и торговать. Только очно должно быть, а в онлайне х..ня собачья.
Собираться вместе очно и торговать, создать комьюнити - это мечта многих, наверно. Моя - точно. Сейчас много съезжает арендаторов - есть что выбрать. Осталось научиться не сливать и снять офис)
Можно вкладчину. В различных городах филиалы. Потом устраивать турниры между филиалами. Приезжать в гости друг к другу. Идея очень заманчивая.
Кто не сливает, имеет излишки и хочет поддержать идею финансами - давайте сделаем это!)) Начнем со столицы нашей Родины.
Собираться вместе очно и торговать, создать комьюнити - это мечта многих, наверно. Моя - точно. Сейчас много съезжает арендаторов - есть что выбрать. Осталось научиться не сливать и снять офис)
Можно вкладчину. В различных городах филиалы. Потом устраивать турниры между филиалами. Приезжать в гости друг к другу. Идея очень заманчивая.
Кто не сливает, имеет излишки и хочет поддержать идею финансами - давайте сделаем это!)) Начнем со столицы нашей Родины.
Офис должен быть тихий и никаких 100500 штук, а всего один, там где будете вы. Ну и понятно что турниры так-же отменяются.
Соревноваться можно к примеру, кто больше заработал в переходе, или кто больше собрал бутылок. Но тут работа с деньгами, и завышать риски ради слова "победа"?
https://www.worldcupchampionships.com
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Чемпионат мира по трейдингу. Кубок Роббинса
Прямой эфир: 25 дек. 2018 г.
https://www.youtube.com/results?search_query=Чемпионат+мира+по+трейдингу.+Кубок+Роббинса
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одни клише и извращенное видение торговли. Сегодня это второй случай у меня из Украины. Один в личку написал, другой под псевдонимом зашел. По ходу он же))
Видение самое реалистичное, вы не в сад с бабочками пришли, а в игру с нулевой суммой.
https://www.worldcupchampionships.com
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Обратите внимания на этот прирост 366%. Тут на форуме найдется с десяток трейдеров, у кого больше 500% прироста. А если еще в Сигналы зайти, там вообще монстры одни)))
... Осталось научиться не сливать...
Кто не сливает...
Предлагаю сразу,.. так сказать "на старте" своей деятельности, стряхнуть с глаз своих "пелену зомбирования", которую всеми силами стараются накинуть на новичков "хозяева" рынка, в расчёте на их денежки: не гоняйтесь за призраком ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ...
Ищите что угодно ПОСТОЯННОЕ в статистике исходов торговли по любой ТС,.. по любому источнику торговых сигналов.
Ибо, если Вы наткнулись на что-нибудь постоянное, то Вы всегда найдёте способ превратить это в прибыль... (ТС постоянно сливает - открываетесь в противоположную сторону от сигналов этой ТС. Результаты торговли по ТС постоянно болтаются вокруг нуля - торгуете "на возврат к нулю" или "на уход от нуля". Статистика исходов постоянно содержит "длинные выбросы" - используете механизм, делающий деньги на выбросах. И т.д. и т.п.)
Иначе, Вы рискуете навечно завязнуть в этой "учёбе не сливать", так и не увидев "способ зарабатывать"...