для тех, кто хочет найти собеседника по торговле - Добро пожаловать на борт - страница 2

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IURII PAVLOV:

Друзья, хочется найти человека и общаться с ним по темам связанным с торговлей. Форекс, фортс, бинары. Изоляция ужасна) Не хотите на форуме, пишите сообщения. 

Кому интересно обмениваться мыслями, делиться впечатлениями по своей торговле.

Если хотите извлечь что-то полезное и чтобы пошло в пользу/вред, тогда нужно открывать офис и там собираться обсуждать и торговать. Только очно должно быть, а в онлайне х..ня собачья.

 

Если узконаправленно, то очень интересует успешный практический опыт трейдеров по контролю за своими эмоциями в процессе торговли. Кому что помогает, чтобы не сорваться и контролировать себя в момент ведения позиции и так на большем отрезке времени когда можно всю заработанную прибыль за период слить в один час.

 
Vitaly Muzichenko:

Если хотите извлечь что-то полезное и чтобы пошло в пользу/вред, тогда нужно открывать офис и там собираться обсуждать и торговать. Только очно должно быть, а в онлайне х..ня собачья.

Собираться вместе очно и торговать, создать комьюнити - это мечта многих, наверно. Моя - точно. Сейчас много съезжает арендаторов - есть что выбрать. Осталось научиться не сливать и снять офис)

Можно вкладчину. В различных городах филиалы. Потом устраивать турниры между филиалами. Приезжать в гости друг к другу. Идея очень заманчивая. 

Кто не сливает, имеет излишки и хочет поддержать идею финансами - давайте сделаем это!)) Начнем со столицы нашей Родины. 

 
IURII PAVLOV:

Собираться вместе очно и торговать, создать комьюнити - это мечта многих, наверно. Моя - точно. Сейчас много съезжает арендаторов - есть что выбрать. Осталось научиться не сливать и снять офис)

Можно вкладчину. В различных городах филиалы. Потом устраивать турниры между филиалами. Приезжать в гости друг к другу. Идея очень заманчивая. 

Кто не сливает, имеет излишки и хочет поддержать идею финансами - давайте сделаем это!)) Начнем со столицы нашей Родины. 

Офис должен быть тихий и никаких 100500 штук, а всего один, там где будете вы. Ну и понятно что турниры так-же отменяются.

Соревноваться можно к примеру, кто больше заработал в переходе, или кто больше собрал бутылок. Но тут работа с деньгами, и завышать риски ради слова "победа"?

[Удален]  

https://www.worldcupchampionships.com 


 

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Home - World Cup Trading Championships
Home - World Cup Trading Championships
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[Удален]  

Чемпионат мира по трейдингу. Кубок Роббинса


 

Прямой эфир: 25 дек. 2018 г.

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IURII PAVLOV:
одни клише и извращенное видение торговли. Сегодня это второй случай у меня из Украины. Один в личку написал, другой под псевдонимом зашел. По ходу он же)) 

Видение самое реалистичное, вы не в сад с бабочками пришли, а в игру с нулевой суммой. 

 
Олег avtomat:

https://www.worldcupchampionships.com 


 

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Обратите внимания на этот прирост 366%. Тут на форуме найдется с десяток трейдеров, у кого больше 500% прироста. А если еще в Сигналы зайти, там вообще монстры одни)))

 
IURII PAVLOV:

... Осталось научиться не сливать...

Кто не сливает...

Предлагаю сразу,.. так сказать "на старте" своей деятельности, стряхнуть с глаз своих "пелену зомбирования", которую всеми силами стараются накинуть на новичков "хозяева" рынка, в расчёте на их денежки: не гоняйтесь за призраком ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ...

Ищите что угодно ПОСТОЯННОЕ в статистике исходов торговли по любой ТС,.. по любому источнику торговых сигналов.

Ибо, если Вы наткнулись на что-нибудь постоянное, то Вы всегда найдёте способ превратить это в прибыль... (ТС постоянно сливает - открываетесь в противоположную сторону от сигналов этой ТС. Результаты торговли по ТС постоянно болтаются вокруг нуля - торгуете "на возврат к нулю" или "на уход от нуля". Статистика исходов постоянно содержит "длинные выбросы" - используете механизм, делающий деньги на выбросах. И т.д. и т.п.)

Иначе, Вы рискуете навечно завязнуть в этой "учёбе не сливать", так и не увидев "способ зарабатывать"...

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