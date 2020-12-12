Вопрос по созданию торгового робота - страница 2

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Mr.AnArB:

При всем уважении к МТ5 и его создателям я просто не верю что алгоритм советника никто не увидит если он будет функционировать в терминале.

Замечал общую тенденцию - люди с центовиком в $10 жутко паранойят, что жадный ДЦ спит и думает что-бы его стырить у клиента.

А люди с депо в десятки тысяч баксов об этом как-то не парятся.

 
Vitaly Muzichenko:

Замечал общую тенденцию - люди с центовиком в $10 жутко паранойят, что жадный ДЦ спит и думает что-бы его стырить у клиента.

А люди с депо в десятки тысяч баксов об этом как-то не парятся.

особенно со 100 баксами на центо-робо
[Удален]  

Не взлетит Ваша система. И слабое звено здесь не секрет, а логика торговли.

Начните пока искать закономерности, и быстро поймёте, что до успеха ой как далеко, и прятать-то нечего

 
Renat Akhtyamov:
особенно со 100 баксами на центо-робо

Со вторника снова пополню на 100 и вперёд к 1000 дня за 3-4. Ну и так по кругу каждую неделю

[Удален]  

Может для человека "одобрительные" слова постояльцев не очень приятны, но я улыбаюсь в этот момент. Мне кажется, ребята очень тонко и весело шутят.

И лучшая шутка в этой ветке - это пост с вопросом:

Vladimir Karputov:

Заодно можно порекомендовать шапочку из фольги.

Mihail Marchukajtes:

А что так можно было???

Я поржу, извините
 
Mr.AnArB:

ОК. А возможно сделать чтобы первый МТ5 работал в офлайн режиме(там же будет работать робот) но в реальном времени (пусть с небольшой задержкой) загружал котировки из файла второго МТ5 который работал бы в онлайне?

При этом первая программа обсчитывающая робота может быть и не МТ5. Главно чтобы эта программа гарантированно была бы отрезана от сети

Для конспираторов придумали ограничение ip адресов; блокируете все адреса кроме Вашего брокера и ни один секрет не будет "подсмотрен" в Вашем компьютере)

 
Vitaly Muzichenko:

Со вторника снова пополню на 100 и вперёд к 1000 дня за 3-4. Ну и так по кругу каждую неделю

А зачем вам пополнять? Сливаете?

 
VVT:

Для конспираторов придумали ограничение ip адресов; блокируете все адреса кроме Вашего брокера и ни один секрет не будет "подсмотрен" в Вашем компьютере)

А брокер что, не увидит?

 
Сколько может стоить смастерить то о чем я писал в начале темы?
 
Mr.AnArB:

А брокер что, не увидит?

То есть, брокер подсматривает алгоритм Вашего робота и прогнозирует Ваши ордера таким образом отнимает у Вас прибыль -> логично на все 100%

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