Вопрос по созданию торгового робота - страница 2
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При всем уважении к МТ5 и его создателям я просто не верю что алгоритм советника никто не увидит если он будет функционировать в терминале.
Замечал общую тенденцию - люди с центовиком в $10 жутко паранойят, что жадный ДЦ спит и думает что-бы его стырить у клиента.
А люди с депо в десятки тысяч баксов об этом как-то не парятся.
Замечал общую тенденцию - люди с центовиком в $10 жутко паранойят, что жадный ДЦ спит и думает что-бы его стырить у клиента.
А люди с депо в десятки тысяч баксов об этом как-то не парятся.
Не взлетит Ваша система. И слабое звено здесь не секрет, а логика торговли.
Начните пока искать закономерности, и быстро поймёте, что до успеха ой как далеко, и прятать-то нечего
особенно со 100 баксами на центо-робо
Со вторника снова пополню на 100 и вперёд к 1000 дня за 3-4. Ну и так по кругу каждую неделю
Может для человека "одобрительные" слова постояльцев не очень приятны, но я улыбаюсь в этот момент. Мне кажется, ребята очень тонко и весело шутят.
И лучшая шутка в этой ветке - это пост с вопросом:
Заодно можно порекомендовать шапочку из фольги.
А что так можно было???
ОК. А возможно сделать чтобы первый МТ5 работал в офлайн режиме(там же будет работать робот) но в реальном времени (пусть с небольшой задержкой) загружал котировки из файла второго МТ5 который работал бы в онлайне?
При этом первая программа обсчитывающая робота может быть и не МТ5. Главно чтобы эта программа гарантированно была бы отрезана от сети
Для конспираторов придумали ограничение ip адресов; блокируете все адреса кроме Вашего брокера и ни один секрет не будет "подсмотрен" в Вашем компьютере)
Со вторника снова пополню на 100 и вперёд к 1000 дня за 3-4. Ну и так по кругу каждую неделю
А зачем вам пополнять? Сливаете?
Для конспираторов придумали ограничение ip адресов; блокируете все адреса кроме Вашего брокера и ни один секрет не будет "подсмотрен" в Вашем компьютере)
А брокер что, не увидит?
А брокер что, не увидит?
То есть, брокер подсматривает алгоритм Вашего робота и прогнозирует Ваши ордера таким образом отнимает у Вас прибыль -> логично на все 100%