Блокировка аккаунта - страница 2

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Alexey Viktorov:
Раньше была возможность узнать кличку во всплывающей подсказке, если навести крыску на имя фамилию. Например у Карпутова кличка barabashkakvn, только не помню есть-ли заглавные буквы, но поиск кажется регистронезависим. В общем попробуйте ещё раз.
поиск работает и по логину и по фио, но при клике на найденное ничего не происходит, закрывается окно поиска и все.
Написать ничего не дает.
 
accrestore:
поиск работает и по логину и по фио, но при клике на найденное ничего не происходит, закрывается окно поиска и все.
Написать ничего не дает.

Такая-же ошибка, если вводить пользователя


 
Vitaly Muzichenko:

Такая-же ошибка, если вводить пользователя

Тоже самое из своей страницы. В окошке введите имя пользователя, чтобы добавить в "друзья" ничего не всплывает.

Функционал какой-то накрылся. Вчера работало.

 
accrestore:

- еще пытался редактировать свое сообщение в ленте новостей. Хотел изменить скриншот, но он почему-то не прикреплялся, и я несколько раз (3-5) пробовал разные форматы и размеры изображения. 

 я тоже заметил, в ленте картинки не прикрепляются. хотя раньше работало.

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accrestore:
Добрый день, я Taras Slobodyanik.

Получил бан на месяц с формулировкой за спам Бан до 2021.04.03 (Spam).
Спамом не занимаюсь и не занимался.

В Сервисдеск написать невозможно, модераторам написать невозможно, на форум написать невозможно.
То есть способа связаться хоть с кем-то нет совсем (кроме регистрации нового аккаунта).

Из того что вспомнил:

- отправил одну ссылку человеку в личку, в ответ на сообщение из форума.
- еще пытался редактировать свое сообщение в ленте новостей. Хотел изменить скриншот, но он почему-то не прикреплялся, и я несколько раз (3-5) пробовал разные форматы и размеры изображения. При этом не было кучи сообщений, удалял предыдущее чтобы заново загрузить картинку. Картинка так и не прикрепилась к сообщению. Считаю это багом сайта.


Если у вас робот занимается блокировкой, то нужно:
- давать возможность связаться хоть с кем-то живым;
- делать какие-то предупреждения, что нельзя делать, что будет бан;
- ну и бан давать на час-два, а не на месяц, спама то не было совсем.

Прошу разобраться.


При регистрации через сайт пробовал разные браузеры, айпи-адреса, два разных виндовса.
Чистил куки и тд. Зарегистрироваться не получилось.

Картинка 1. (Регистрация обычная)
Картинка 2.  (Регистрация через почту)
Картинка 3.  (Регистрация через фейсбук)

Выходит, что через сайт вообще нельзя регистрироваться?
Получилось только через МТ5.

Здравствуйте!

Я Vadim Zotov. Мой основной аккаунт https://www.mql5.com/ru/users/dosent 

У меня та же проблема. Я также вчера пытался вставить сообщение с картинкой в ленту новостей. Сообщение вставлялось, а картинка не прикреплялась. Было очень похоже на технический сбой. Я сделал по-моему 3 попытки и получил бан на целый месяц!!!

Я спамом никогда не занимался и заниматься не собираюсь.

Пожалуйста, разблокируйте мой основной аккаунт, а этот, временный - удалите. Извините, я также как и мой коллега, вынужден был создать временный аккаунт, так как другого способа достучаться до справедливости нет.

Vadim Zotov
Vadim Zotov
  • 2021.03.03
  • www.mql5.com
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vadim2:

Здравствуйте!

Я Vadim Zotov. Мой основной аккаунт https://www.mql5.com/ru/users/dosent 

У меня та же проблема. Я также вчера пытался вставить сообщение с картинкой в ленту новостей. Сообщение вставлялось, а картинка не прикреплялась. Было очень похоже на технический сбой. Я сделал по-моему 3 попытки и получил бан на целый месяц!!!

Я спамом никогда не занимался и заниматься не собираюсь.

Пожалуйста, разблокируйте мой основной аккаунт, а этот, временный - удалите. Извините, я также как и мой коллега, вынужден был создать временный аккаунт, так как другого способа достучаться до справедливости нет.

Также заметил, что при регистрации на сайте не получается заполнить первое поле. Выскакивает следующая картинка:

(извините, вставить её не позволяют права нового временного аккаунта, поэтому прикрепляю в виде файла)

Файлы:
Screenshot_1.jpg  112 kb
 
Когда прикрепление картинок в ленте снова заработает?
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