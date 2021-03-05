Блокировка аккаунта - страница 2
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Раньше была возможность узнать кличку во всплывающей подсказке, если навести крыску на имя фамилию. Например у Карпутова кличка barabashkakvn, только не помню есть-ли заглавные буквы, но поиск кажется регистронезависим. В общем попробуйте ещё раз.
Написать ничего не дает.
поиск работает и по логину и по фио, но при клике на найденное ничего не происходит, закрывается окно поиска и все.
Написать ничего не дает.
Такая-же ошибка, если вводить пользователя
Такая-же ошибка, если вводить пользователя
Тоже самое из своей страницы. В окошке введите имя пользователя, чтобы добавить в "друзья" ничего не всплывает.
Функционал какой-то накрылся. Вчера работало.
я тоже заметил, в ленте картинки не прикрепляются. хотя раньше работало.
- отправил одну ссылку человеку в личку, в ответ на сообщение из форума.
- еще пытался редактировать свое сообщение в ленте новостей. Хотел изменить скриншот, но он почему-то не прикреплялся, и я несколько раз (3-5) пробовал разные форматы и размеры изображения. При этом не было кучи сообщений, удалял предыдущее чтобы заново загрузить картинку. Картинка так и не прикрепилась к сообщению. Считаю это багом сайта.
Прошу разобраться.
Картинка 1. (Регистрация обычная)
Картинка 2. (Регистрация через почту)
Картинка 3. (Регистрация через фейсбук)
Здравствуйте!
Я Vadim Zotov. Мой основной аккаунт https://www.mql5.com/ru/users/dosent
У меня та же проблема. Я также вчера пытался вставить сообщение с картинкой в ленту новостей. Сообщение вставлялось, а картинка не прикреплялась. Было очень похоже на технический сбой. Я сделал по-моему 3 попытки и получил бан на целый месяц!!!
Я спамом никогда не занимался и заниматься не собираюсь.
Пожалуйста, разблокируйте мой основной аккаунт, а этот, временный - удалите. Извините, я также как и мой коллега, вынужден был создать временный аккаунт, так как другого способа достучаться до справедливости нет.
Здравствуйте!
Я Vadim Zotov. Мой основной аккаунт https://www.mql5.com/ru/users/dosent
У меня та же проблема. Я также вчера пытался вставить сообщение с картинкой в ленту новостей. Сообщение вставлялось, а картинка не прикреплялась. Было очень похоже на технический сбой. Я сделал по-моему 3 попытки и получил бан на целый месяц!!!
Я спамом никогда не занимался и заниматься не собираюсь.
Пожалуйста, разблокируйте мой основной аккаунт, а этот, временный - удалите. Извините, я также как и мой коллега, вынужден был создать временный аккаунт, так как другого способа достучаться до справедливости нет.
Также заметил, что при регистрации на сайте не получается заполнить первое поле. Выскакивает следующая картинка:
(извините, вставить её не позволяют права нового временного аккаунта, поэтому прикрепляю в виде файла)