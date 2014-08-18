Список символов в MetaTrader 5

Новый комментарий
 

В терминале MetaTrader 5 (5.00, build 930), сервер MetaQuotes-Demo, в демо-счете отсутствуют некоторые символы, например USDCAD.

 

 

Можно еще в "Обзоре рынка" дважды кликнуть на пустом месте, появится строка для ввода символа, вписываете.

 

 
fyords:

Можно еще в "Обзоре рынка" дважды кликнуть на пустом месте, появится строка для ввода символа, вписываете.

 

Класс!

Век живи - всё равно дураком помрёшь! Народ(С)

 
joo:

Класс!

Век живи - всё равно дураком помрёшь! Народ(С)

Офигеть ,я про эту фишку тоже не знал (
 

Правой кнопкой мышью и показать все - тоже работает.


Новый комментарий