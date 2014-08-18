Список символов в MetaTrader 5
Можно еще в "Обзоре рынка" дважды кликнуть на пустом месте, появится строка для ввода символа, вписываете.
Класс!
Век живи - всё равно дураком помрёшь! Народ(С)
Правой кнопкой мышью и показать все - тоже работает.
В терминале MetaTrader 5 (5.00, build 930), сервер MetaQuotes-Demo, в демо-счете отсутствуют некоторые символы, например USDCAD.