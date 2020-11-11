Не могу скачать и установить оплаченную утилиту.

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Оплатила VizualInfoMove. Не могу скачать и установить.
 

На ноутбуке Windows 7 Профессиональная, 64 -bit, Service Pack 1.

Не устанавливается.

 
ElenaLi:

На ноутбуке Windows 7 Профессиональная, 64 -bit, Service Pack 1.

Не устанавливается.

Вы скачиваете из терминала через вкладку Маркет?

(Справка  Где можно увидеть свои покупки #)

и покажите полный журнал терминала

Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - Справка по MetaTrader 5
Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В Маркете доступны тысячи продуктов для торговой платформы. Среди них есть торговые роботы, технические индикаторы, а также полезные утилиты. В Маркете можно не только купить, но и скачать бесплатно множество полезных торговых приложений. В Маркете представлены тысячи продуктов. Данный раздел поможет вам не потеряться во всем многообразии...
 
Да, в терминале есть кнопка установить. Утилита не устанавливается. Кнопки скачать нет.
 
ElenaLi:
Да, в терминале есть кнопка установить. Утилита не устанавливается. Кнопки скачать нет.

Покажите скриншот вкладки "Сообщество" в настройках терминала. Второй раз прошу предоставить полный журнал терминала.

 

Полный журнал

 

вот


 
ElenaLi:

Полный журнал

Как минимум выполните два шага:

  1. Обновите операционную систему - установите ВСЕ обновления (оптимальный вариант - Windows 10 x64)
  2. Установите Internet Explorer 11.
 

Ого. Координально.

1. Менять операционку пока не хотела.

2. На компьютере на котором у меня стоит Explorer 11 не проходит проверка сертификатов сайтов. Ошибка NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID. И авторизация на MQL5 через терминал не проходит. На этом ноутбуке Explorer 8 и авторизация на MQL5 проходит.

 

Поставьте на всех компьютерах обновления операционки, пожалуйста.

У вас не работает поддержка новых методов шифрации и не хватает корневых сертификатов.

 
Спасибо. Установка некоторых системный обновлений помогла.
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