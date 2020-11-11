Не могу скачать и установить оплаченную утилиту.
На ноутбуке Windows 7 Профессиональная, 64 -bit, Service Pack 1.
Не устанавливается.
Вы скачиваете из терминала через вкладку Маркет?
(Справка Где можно увидеть свои покупки #)
и покажите полный журнал терминала
- www.metatrader5.com
Да, в терминале есть кнопка установить. Утилита не устанавливается. Кнопки скачать нет.
Покажите скриншот вкладки "Сообщество" в настройках терминала. Второй раз прошу предоставить полный журнал терминала.
вот
Полный журнал
Как минимум выполните два шага:
- Обновите операционную систему - установите ВСЕ обновления (оптимальный вариант - Windows 10 x64)
- Установите Internet Explorer 11.
Ого. Координально.
1. Менять операционку пока не хотела.
2. На компьютере на котором у меня стоит Explorer 11 не проходит проверка сертификатов сайтов. Ошибка NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID. И авторизация на MQL5 через терминал не проходит. На этом ноутбуке Explorer 8 и авторизация на MQL5 проходит.
Поставьте на всех компьютерах обновления операционки, пожалуйста.
У вас не работает поддержка новых методов шифрации и не хватает корневых сертификатов.
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