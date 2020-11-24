Ребята,напишите,пжлст,советник. Идея интересная,если что то заработаю,то поделюсь профитом. - страница 3
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да индикатор то есть, OverLayChart. А есть нна его основе роботы?
Я писал такой советник для 28 пар. Приходит момент, когда депозиту - всё.
Только руками можно достичь постоянного результата.
Вы не правильно видите хеджирование
Сначала покажите, что в вашем понимании хеджирование, а потом укажу на ошибку. Ну вот прям пишите парами, как это видите.
Сначала покажите, что в вашем понимании хеджирование, а потом укажу на ошибку
Открытие позиции в две стороны.
Это локирование, а не хеджирование
Хеджирование, это открытие позиций по разным символам
Вот сейчас ожидаю разбежки по AUDJPY и NZDCHF, после этого будет вход
По этим парам чуток разный лот, поэтому этот момент нужно учесть
Сначала покажите, что в вашем понимании хеджирование, а потом укажу на ошибку. Ну вот прям пишите парами, как это видите.
Это локирование, а не хеджирование
Хеджирование, это открытие позиций по разным символам
Вот сейчас ожидаю разбежки по AUDJPY и NZDCHF, после этого будет вход
По этим парам чуток разный лот, поэтому этот момент нужно учесть
Я думаю, что даже если анализировать график совершенно ошибочным измышлением, то можно заработать всё равно, при правильном менеджменте. Кстати, это Вы неправильно понимаете слово хэдж, есть же даже термины, хэдж и нетинг, как раз об этом. Но главное суть, а не сами слова. Ну получается зарабатывать стабильно по вашей стратегии?
1. Есть хеджирование, есть неттинг и есть локирование. Эти 3 вещи абсолютно разные.
2. Получается, но не много
1. Есть хеджирование, есть неттинг и есть локирование. Эти 3 вещи абсолютно разные.
2. Получается, но не много
Я писал такой советник для 28 пар. Приходит момент, когда депозиту - всё.
Только руками можно достичь постоянного результата.