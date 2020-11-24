Ребята,напишите,пжлст,советник. Идея интересная,если что то заработаю,то поделюсь профитом. - страница 3

Новый комментарий
 
walter8319:
да индикатор то есть, OverLayChart. А есть нна его основе роботы?

Я писал такой советник для 28 пар. Приходит момент, когда депозиту - всё.

Только руками можно достичь постоянного результата.

 
Vitaly Muzichenko:

Вы не правильно видите хеджирование

 В чем ошибка?
 
kaban_:
 В чем ошибка?

Сначала покажите, что в вашем понимании хеджирование, а потом укажу на ошибку. Ну вот прям пишите парами, как это видите.

 
Vitaly Muzichenko:

Сначала покажите, что в вашем понимании хеджирование, а потом укажу на ошибку

Открытие позиции в две стороны.
 
kaban_:
Открытие позиции в две стороны.

Это локирование, а не хеджирование

Хеджирование, это открытие позиций по разным символам

Вот сейчас ожидаю разбежки по AUDJPY и NZDCHF, после этого будет вход

По этим парам чуток разный лот, поэтому этот момент нужно учесть


 
Vitaly Muzichenko:

Сначала покажите, что в вашем понимании хеджирование, а потом укажу на ошибку. Ну вот прям пишите парами, как это видите.

А, Вы дополнили комент, Я считаю, что нельзя захеджироваться на разных графиках. Потому что у них неполная корреляция. Одина валюта и там и там, а другая то нет, и людям кажется, что они вот как то там связаны. Ну одной валютой связаны, а второй нет.
 
Vitaly Muzichenko:

Это локирование, а не хеджирование

Хеджирование, это открытие позиций по разным символам

Вот сейчас ожидаю разбежки по AUDJPY и NZDCHF, после этого будет вход

По этим парам чуток разный лот, поэтому этот момент нужно учесть


Я думаю, что даже если анализировать график совершенно ошибочным измышлением, то можно заработать всё равно, при правильном менеджменте. Кстати, это Вы неправильно понимаете слово хэдж, есть же даже термины, хэдж и нетинг, как раз об этом. Но главное суть, а не сами слова. Ну получается зарабатывать стабильно по вашей стратегии?
 
kaban_:
Я думаю, что даже если анализировать график совершенно ошибочным измышлением, то можно заработать всё равно, при правильном менеджменте. Кстати, это Вы неправильно понимаете слово хэдж, есть же даже термины, хэдж и нетинг, как раз об этом. Но главное суть, а не сами слова. Ну получается зарабатывать стабильно по вашей стратегии?

1. Есть хеджирование, есть неттинг и есть локирование. Эти 3 вещи абсолютно разные.

2. Получается, но не много

 
Vitaly Muzichenko:

1. Есть хеджирование, есть неттинг и есть локирование. Эти 3 вещи абсолютно разные.

2. Получается, но не много

Хеджинг — это система учёта торговых распоряжений, которая позволяет открывать множество позиций по одному и тому же инструменту в различных направлениях. Ну это классическое понимание. Локирование - синоним.
 
Vitaly Muzichenko:

Я писал такой советник для 28 пар. Приходит момент, когда депозиту - всё.

Только руками можно достичь постоянного результата.

но , может,стоит выбрать всего несколько пар,но с очень сильной корреляцией?
12345
Новый комментарий