Подскажите!!!! Пожалуйста)))
Здравствуйте!!!! кто знает почему советники из маркета перестали переносится на график???
с остальными всё нормально....только все которые из маркета....(((
Вы проверяли что пишется во вкладках терминала "Эксперты" и "Журнал"? Прикрепите эти оба журнала (кнопка ) на момент, когда Вы пробуете прикрепить советник из Маркета.
2020.11.11 15:51:16.016 cannot load 'C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D6F1910A6EFB7A9B7739AACA4FE62E47\MQL4\Experts\Market\VolumeTrX2.ex4'
Вирус
Здравствуйте!!!! кто знает почему советники из маркета перестали переносится на график???
с остальными всё нормально....только все которые из маркета....(((
Попробуйте удалить советник из терминала и скачать из маркета заново...
Я так понял винда обновилась (((( и что делать если такого продукта уже нет в маркете...и что делать когда активации например на продукты закончилась???
я же не виноват что винда обновляется.....опять всё покупать???
При обновленнии винды глобальном Вам маркет добавляет Активацию.
Если продукта нет либо не находите либо его скрыли, напишите автору продукта.
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Здравствуйте!!!! кто знает почему советники из маркета перестали переносится на график???
с остальными всё нормально....только все которые из маркета....(((