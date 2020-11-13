Подскажите!!!! Пожалуйста)))

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Здравствуйте!!!! кто знает почему советники из маркета перестали переносится на график???

с остальными всё нормально....только все которые из маркета....(((

 
Leontiy Somenko:

Здравствуйте!!!! кто знает почему советники из маркета перестали переносится на график???

с остальными всё нормально....только все которые из маркета....(((

Вы проверяли что пишется во вкладках терминала "Эксперты" и "Журнал"? Прикрепите эти оба журнала (кнопка   ) на момент, когда Вы пробуете прикрепить советник из Маркета.

 
2020.11.11 15:51:16.016    cannot load 'C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D6F1910A6EFB7A9B7739AACA4FE62E47\MQL4\Experts\Market\VolumeTrX2.ex4'
 
Leontiy Somenko:
2020.11.11 15:51:16.016    cannot load 'C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D6F1910A6EFB7A9B7739AACA4FE62E47\MQL4\Experts\Market\VolumeTrX2.ex4'

Вирус

 
Leontiy Somenko:

Здравствуйте!!!! кто знает почему советники из маркета перестали переносится на график???

с остальными всё нормально....только все которые из маркета....(((

Попробуйте удалить советник из терминала и скачать из маркета заново...

 
может активации слетели после обновления ОС
 

Я так понял винда обновилась (((( и что делать если такого продукта уже нет в маркете...и что делать когда активации например на продукты закончилась???

я же не виноват что винда обновляется.....опять всё покупать???

 

При обновленнии винды глобальном Вам маркет добавляет Активацию.

Если продукта нет либо не находите либо его скрыли, напишите автору продукта.

 
Здравствуйте, кто может меня проконсультировать в торговой деятельности? Был бы очень признателен, зашел в тупик. Напишите в лс пожалуйста.
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