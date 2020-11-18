Закрывать все сделки через 30м после открытия
Подскажите пожалуйста, пытался сам разобраться, но не выходит. Как задать правило, которое бы закрывало все сделки через полчаса после открытия?
Я совсем новичок, только разбираюсь. Бесконечно буду благодарен за любой совет, помощь.
Вот EA которым пользуюсь:
Пытался через
int start() { CloseOrders(); double stoplevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); // дальше существующий код
Подскажите пожалуйста, пытался сам разобраться, но не выходит. Как задать правило, которое бы закрывало все сделки через полчаса после открытия?
Я совсем новичок, только разбираюсь. Бесконечно буду благодарен за любой совет, помощь.
Вот EA которым пользуюсь:
Пытался через
Это не правильно написано
ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),5,Black);
Бай закрывается по Биду, селл по Аску
Это не правильно написано Бай закрывается по Биду, селл по Аску
OrderClosePrice() это и есть Бид для Бай, Аск для селл. Попробуйте проверить.
Прекратите.
Для закрытого ордера OrderClosePrice() - это цена, по которой ордер закрыт...
А вот для открытого ордера - это цена закрытия ордера. OrderClosePrice() это и есть Бид для Бай, Аск для селл.
Проверено
- 2020.11.04
- www.mql5.com
А вот для открытого ордера - это цена закрытия ордера. OrderClosePrice() это и есть Бид для Бай, Аск для селл.
Проверено
Кто вам такое сказал? Приведите ваши доказательства.
Ну, чуток перепутал человек.
Откройте второй глаз и внимательно прочитайте определение
Для закрытого ордера OrderClosePrice() - это цена, по которой ордер закрыт...
А вот для открытого ордера - это цена закрытия ордера. OrderClosePrice() это и есть Бид для Бай, Аск для селл.
Проверено
Вообще то и не только у меня по цене закрытия ордера, если она не равна нулю проверяется закрытие ордера. Так в доках написано. верно и для 4ки для ордера и для 5ки для позиции при закрытии полной позиции. А закрывает по правилам минуса спреда, вверх бай открываем по нижней, закрываем по верхней цене и наоборот.
Кто вам такое сказал? Приведите ваши доказательства.
Ну, чуток перепутал человек.
Ничего он не перепутал. Всё именно так и работает на ура. Только есть некоторые опасности и Ренат об этом предупреждал. Если ордер не закрылся, по какой либо причине, то изменение цены Ask или Bid можно обновить вызвав соответствующую функцию, а для обновления OrderClosePrice() надо ордер ещё раз выбрать обновив свойства ордера.
Ищите и читайте. Этот вопрос обсуждался лет 12-15 назад.
Ничего он не перепутал. Всё именно так и работает на ура. Только есть некоторые опасности и Ренат об этом предупреждал. Если ордер не закрылся, по какой либо причине, то изменение цены Ask или Bid можно обновить вызвав соответствующую функцию, а для обновления OrderClosePrice() надо ордер ещё раз выбрать обновив свойства ордера.
Ищите и читайте. Этот вопрос обсуждался лет 12-15 назад.
В документации такого нет, следовательно, разговаривать не о чем. У некоторых брокеров в цену закрытия хоть 0 ставь (у а-ри, например), будет закрываться по текущей бид или аск-цене. У других - будет ошибка.
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Подскажите пожалуйста, пытался сам разобраться, но не выходит. Как задать правило, которое бы закрывало все сделки через полчаса после открытия?
Я совсем новичок, только разбираюсь. Бесконечно буду благодарен за любой совет, помощь.
Вот EA которым пользуюсь:
Пытался через