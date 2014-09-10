Need help! Не решается задача, упираюсь в ограничения железа - страница 21

elugovoy:
Может быть миллисекунд? На Windows-based ОС в микросекундах измерения просто не осуществить...

Извините, то что вы не знаете как, совсем не значит, что это не возможно:

Код, который использует Yurich, даже в терминале:

#import "kernel32.dll"
bool QueryPerformanceCounter(ulong &ticks);
bool QueryPerformanceFrequency(ulong &freq);
#import
//---
void OnStart()
{
   ulong t1, t2, st;
   QueryPerformanceFrequency(st);
   if(st>1000)
   {
      st=(ulong)1e9/st;
      QueryPerformanceCounter(t1);
      Sleep(20);
      QueryPerformanceCounter(t2);
      Print("Tик таймера=",st," нс. // Sleep(20) = ",(t2-t1)*st," нс.");
   }else Print("Таймер высокого разрешения не поддерживается");
}

 

 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn553408

Mikalas:

Я не занижаю способности и возможности терминала, но

когда пару лет назад мне понадобилось извлекать данные из файла 1,21Гб, с 21 345 728(!) строк,

Попробуйте снова. За два года полностью MQL4 (если делалось на нем) язык проапгрейжен и файловая работа полностью переписана.


То по указанному мной методу, время поиска составляло 35-45 МИКРОСЕКУНД,
Какому именно методу?
 
Методу подготовки данных.

В моём случае это выглядело так:

 

 
В вашем случае просто берете MT5 x64 и читаете одним куском все в память. Потом быстрое однопроходное сканирование на нужные края для построения смещений.

В 2014 году файликом на какой-то гиг никого не испугать.

 
Спасибо, но у меня нет проблем, проблема у komposter-а

Я рассказал, как я её раньше решал (только один раз, больше не понадобилось). 

P/S Я даже своего исходного кода не могу найти в архиве, чтобы отдать его komposter-у

в качестве примера. 

 
Спасибо, действительно не знал. Пощупаю на днях эти часики.
