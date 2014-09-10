Need help! Не решается задача, упираюсь в ограничения железа - страница 21
Может быть миллисекунд? На Windows-based ОС в микросекундах измерения просто не осуществить...
Извините, то что вы не знаете как, совсем не значит, что это не возможно:
Код, который использует Yurich, даже в терминале:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn553408
Я не занижаю способности и возможности терминала, но
когда пару лет назад мне понадобилось извлекать данные из файла 1,21Гб, с 21 345 728(!) строк,
Попробуйте снова. За два года полностью MQL4 (если делалось на нем) язык проапгрейжен и файловая работа полностью переписана.
Какому именно методу?
Методу подготовки данных.
В моём случае это выглядело так:
В вашем случае просто берете MT5 x64 и читаете одним куском все в память. Потом быстрое однопроходное сканирование на нужные края для построения смещений.
В 2014 году файликом на какой-то гиг никого не испугать.
Спасибо, но у меня нет проблем, проблема у komposter-а
Я рассказал, как я её раньше решал (только один раз, больше не понадобилось).
P/S Я даже своего исходного кода не могу найти в архиве, чтобы отдать его komposter-у
в качестве примера.
