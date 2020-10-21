Сброс покупок
Кто знает, что произошло с Маркетом.
У моих покупателей исчез советник из терминала, а у продукта пропали отзывы и рейтинг.
Как все вернуть клиентам и мне ?
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Sergey Golubev:
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Их далеко не меньшинство. У большинства продуктов на витрине маркета не отображаются звезды.
Обещали сегодня исправить. Либо индивидуально в сервисдеск
Sergey Golubev:
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
ничего не исправили.
И у меня ничего не исправилось.
Sergey Golubev:
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Ничего не исправлено
Кроме того, какая ветка вопросов предназначена для решения этой проблемы?
Faeze Bakhshayesh:
Ничего не исправлено
Кроме того, какая ветка вопросов предназначена для решения этой проблемы?
Наверное любая.
Так как вчера вечером был пост -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Pavel Kozlov, 2020.10.20 21:36Завтра все придёт в норму.
Если нет, обратитесь в сервисдеск, будем решать вопрос в индивидуальном порядке.
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