Сброс покупок

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Кто знает, что произошло с Маркетом. 
У моих покупателей исчез советник из терминала, а у продукта пропали отзывы и рейтинг. 
Как все вернуть клиентам и мне ?
 
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.
Шо, опять?
Шо, опять?
  • 2020.10.20
  • www.mql5.com
Слетела вся статистика - оценки, отзывы, скачки, покупки...
 
Sergey Golubev:
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.

Их далеко не меньшинство. У большинства продуктов на витрине маркета не отображаются звезды.

[Удален]  
Обещали сегодня исправить. Либо индивидуально в сервисдеск
 
Sergey Golubev:
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.

ничего не исправили.

 
И у меня ничего не исправилось.
 
Sergey Golubev:
Вчера исправили - см тут https://www.mql5.com/ru/forum/353864/page2
У тех, у кого не исправилось (а их, как я понимаю - меньшинство) - могут обратиться в сервис деск.

Ничего не исправлено

Кроме того, какая ветка вопросов предназначена для решения этой проблемы?


 
Faeze Bakhshayesh:

Ничего не исправлено

Кроме того, какая ветка вопросов предназначена для решения этой проблемы?


Наверное любая.
Так как вчера вечером был пост -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Шо, опять?

Pavel Kozlov, 2020.10.20 21:36

Завтра все придёт в норму. 
Если нет, обратитесь в сервисдеск, будем решать вопрос в индивидуальном порядке.

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