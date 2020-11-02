проблема с картинками во фрилансе
- Не вставляются файлы и картинки во Фрилансе
- Вопрос к администрации сайта mql5.com
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Привет! Вопрос, возможно, к администрации: при попытке добавить картинку в переписке во фрилансе ничего не происходит, картинка не добавляется. Приходится добавлять ее как файл что не очень удобно... Это проблема у меня или что-то с фрилансом?
это походу на всем форуме так
Привет! Вопрос, возможно, к администрации: при попытке добавить картинку в переписке во фрилансе ничего не происходит, картинка не добавляется. Приходится добавлять ее как файл что не очень удобно... Это проблема у меня или что-то с фрилансом?
Так проблема исправлена? А то, мне например не получается вставить картинку в комментариях к продукту на маркете...
Это сарказм))
Добрый день.
Не могли бы вы приложить сюда те картинки, что у вас не вставились в тексте?
Добрый день.
Не могли бы вы приложить сюда те картинки, что у вас не вставились в тексте?
К сожалению эти картинки несут личную информацию и я не могу добавить их сюда, просто раньше они прикреплялись без проблем а сейчас никак... Может изменились требования к картинкам (вес, размеры например)?
К сожалению эти картинки несут личную информацию и я не могу добавить их сюда, просто раньше они прикреплялись без проблем а сейчас никак... Может изменились требования к картинкам (вес, размеры например)?
Вы передаете личную информацию во фрилансе?
Можете дать ссылку на заявку во фрилансе, где вы приложили картинку, потому, что она не вставлялась в текст?
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