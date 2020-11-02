проблема с картинками во фрилансе

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Привет! Вопрос, возможно, к администрации: при попытке добавить картинку в переписке во фрилансе ничего не происходит, картинка не добавляется. Приходится добавлять ее как файл что не очень удобно... Это проблема у меня или что-то с фрилансом?
 
Maksim Neimerik:
Привет! Вопрос, возможно, к администрации: при попытке добавить картинку в переписке во фрилансе ничего не происходит, картинка не добавляется. Приходится добавлять ее как файл что не очень удобно... Это проблема у меня или что-то с фрилансом?

это походу на всем форуме так

 
Maksim Neimerik:
Привет! Вопрос, возможно, к администрации: при попытке добавить картинку в переписке во фрилансе ничего не происходит, картинка не добавляется. Приходится добавлять ее как файл что не очень удобно... Это проблема у меня или что-то с фрилансом?
+++   у меня тоже
 
Спасибо админам за молниеносную реакцию!:)
 
Так проблема исправлена? А то, мне например не получается вставить картинку в комментариях к продукту на маркете...
 
Alexander Nikolaev:
Так проблема исправлена? А то, мне например не получается вставить картинку в комментариях к продукту на маркете...

Это сарказм))

 

Тест


 

Добрый день.

Не могли бы вы приложить сюда те картинки, что у вас не вставились в тексте?

 
Vladimir Budiukov:

Добрый день.

Не могли бы вы приложить сюда те картинки, что у вас не вставились в тексте?

К сожалению эти картинки несут личную информацию и я не могу добавить их сюда, просто раньше они прикреплялись без проблем а сейчас никак... Может изменились требования к картинкам (вес, размеры например)?

 
Maksim Neimerik:

К сожалению эти картинки несут личную информацию и я не могу добавить их сюда, просто раньше они прикреплялись без проблем а сейчас никак... Может изменились требования к картинкам (вес, размеры например)?

Вы передаете личную информацию во фрилансе?

Можете дать ссылку на заявку во фрилансе, где вы приложили картинку, потому, что она не вставлялась в текст?

 
https://www.mql5.com/ru/job/132976/discussion?id=624009
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